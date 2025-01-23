預算遭砍政院不請手語老師 凌濤：可向市府申請勿玩過頭
今年度總預算遭大砍，行政院稱新聞傳播處預算被在野全數刪除，請不起手語老師。國政基金會副執行長凌濤說，行政院長卓榮泰為了政治殺紅眼，第一時間竟選擇犧牲身心障礙者權益，這種低劣的政治操作令人不齒，馬上被北市府戳穿。
凌濤指出，最近總統府的國務機要費預算遭部分刪減，按常理，賴清德總統應立刻向立法院說明，解除預算凍結，將資源還給基層。但他卻選擇直接刪除基層員工的三節獎金，讓基層成為犧牲品。
凌濤批評，更離譜的是，行政院的做法與總統府如出一轍。卓榮泰為了政治殺紅眼，第一時間竟選擇犧牲身心障礙者權益，這樣的做法是秀下限，從體育署、到兒醫預算，統統在造謠，到底想情勒誰啊？
根據台北市社會局的規定，轄內政府機關在會議、洽辦事務、陳情或申訴等情況下，可免費藉由社會局申請「台北市聽語障溝通服務方案（手語翻譯、聽打）」，委由協會辦理手語老師協助，完全不需要額外預算。行政院的說法根本是謊言，這種低劣的政治操作令人不齒，也馬上被北市府戳穿。
凌濤呼籲，賴清德、卓榮泰玩過頭，將引發人民怒火，行政院趕快向北市府申請，免費使用這項服務，保障身心障礙者權利，不要為了自己的政治利益，犧牲了總統府基層員工，再次砍向最基層。
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