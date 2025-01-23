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藍告發預算訊息造謠 卓榮泰：據理力爭歡迎提告

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
針對總預算被刪，行政院長卓榮泰（中）今天第四度親自舉行記者會，說明預算被刪減對政務的影響。記者邱德祥／攝影
針對總預算被刪，行政院長卓榮泰（中）今天第四度親自舉行記者會，說明預算被刪減對政務的影響。記者邱德祥／攝影

立院大刪今年度中央政府總預算，各部會紛指多項業務無法推動，國民黨團今赴台北市中正一分局告發多個部會違反社維法散布假訊息。行政院長卓榮泰直呼，他們知道自己幹了什麼事情嗎？部會針對預算刪減據理力爭，歡迎在野提告，好讓部會更有機會充分說明。

國民黨立法院黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇，上午代表黨團前往中正一分局報案，質疑數發部、外交部、農業部、財政部及教育部等5部會，發布總預算訊息與事實不符，造成很多民眾誤解，疑涉嫌違反社會秩序維護法第63條，散布謠言，足以影響公共安寧。

對此，卓榮泰在政院記者會回應媒體提問，部會業務費被大量刪除是事實，相關水電費、油料費、設備費都受影響，難道未來要給車不給油、開門不給水電、電腦軟體不給更新、辦公不給紙筆，行政院聯合服務中心甚至連開門都不能開門，難道不是造成國家推動重大影響？

「那些去告發的委員知道自己做了什麼事情？」卓榮泰批評，在野黨立委用過去6倍的刪減數，無差別刪減且集中特定部會與項目，部會當然會據理力爭，歡迎在野黨提告，讓部會更有機會和時間充分說明，但一直把國家耗在困擾風險當中，就是因為國民黨、民眾黨提出此種刪減方式。

卓榮泰 國民黨 水電

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