政院哭窮取消記者會手語服務 民眾黨團轟造謠痛下毒手

立法院會三讀通過114年度中央政府總預算案，行政院以「新聞傳播處預算被刪除」為由，取消記者會手語老師服務，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天說，行政院不處理造謠的發言人，竟然對聽障人士痛下毒手，套一句民眾黨前主席柯文哲的說法，「民進黨到底是笨還是壞？」

立法院會前天三讀通過總預算案，減列金額達到史上新高，行政院長卓榮泰今天第四度親上火線，率領多位部會首長說明總預算立場，行政院直接在直播字幕打上「本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」，行政院發言人李慧芝也當場向聽障朋友致歉。

陳智菡稍早透過文字表示，李慧芝過去造謠財政收支劃分法，聲稱修法通過預算要重編，結果被財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿打臉，行政院不去處理造謠的發言人、調節相關預算，反而每天繼續做圖卡造謠，竟然還對聽障人士權益痛下毒手。

陳智菡說，現在整個政府不加思考，如何解決台電財務黑洞、務實面對能源問題，只會挖國庫撥補、幾千億搬進綠友友的口袋；勞動部也不檢討就安基金怎麼被濫用，還想繼續狂撒「媒體宣傳費」，繼續排擠勞工權益。

陳智菡指出，賴清德總統「史無前例」編列史上最高的中央政府總預算，就算在野黨刪減灌水亂編的2000多億元，金額還是達到史上最高，總統府卻還要賣慘裝窮，秘書長潘孟安甚至發信給內部員工，「國務機要費被凍刪，春節禮盒禮金就要全部取消。」

陳智菡質疑，難道國務機要費是用來買禮盒、發禮金，「請問今年春節的禮盒禮金，用的不是去年預算嗎」，而且再過幾天就要過年，禮盒早就採購完成也送完了，總統府暗坎起來的禮盒禮金，到底是被誰中飽私囊、收進口袋，「民進黨到底是笨還是壞？」