再開記者會 卓榮泰第四度說明刪減預算對政務推動影響

針對總預算刪除爭議，行政院長卓榮泰今天在副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、主計總處主計長陳淑姿等人陪同下，出席「114年度中央政府總預算相關說明」記者會，這也是卓榮泰第四度率內閣說明總預算案，說明預算被刪減對政務的影響，記者會一開始播放多位部會首長在行政院會的發言，訴說預算被刪減對政務推動的影響。

卓榮泰表示，立法院處理總預算案算法相當模糊不清，也兜不攏，若照媒體報導，立法院所宣布的刪減數為新台幣2076億元，刪減率達6.6%，相比過去3年平均刪減291億元、刪減率1.1%，比例達6倍，刪凍比例大讓政府施政窒礙難行，且包含總統國務機要費也遭刪凍，監察院被大幅刪減預算，將導致5院體制難以運作。