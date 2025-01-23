再開記者會 卓榮泰第四度說明刪減預算對政務推動影響
針對總預算刪除爭議，行政院長卓榮泰今天在副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、主計總處主計長陳淑姿等人陪同下，出席「114年度中央政府總預算相關說明」記者會，這也是卓榮泰第四度率內閣說明總預算案，說明預算被刪減對政務的影響，記者會一開始播放多位部會首長在行政院會的發言，訴說預算被刪減對政務推動的影響。
卓榮泰表示，立法院處理總預算案算法相當模糊不清，也兜不攏，若照媒體報導，立法院所宣布的刪減數為新台幣2076億元，刪減率達6.6%，相比過去3年平均刪減291億元、刪減率1.1%，比例達6倍，刪凍比例大讓政府施政窒礙難行，且包含總統國務機要費也遭刪凍，監察院被大幅刪減預算，將導致5院體制難以運作。
卓榮泰說政府的存在是要讓國人生活更好、鞏固主權、促進產業發展，台灣去年經濟成長率4.27%是歷年次高，歲入增加，歲出也要增加對國人服務量能，但立法院卻要求中央政府總預算要跟去年相比，不能增加。今年增加歲出為2806億元，都用於公共建設、國防經費、健保財務協助方案、健康台灣深耕措施、社宅、科技發展計劃、一般性補助款、國民年金等，他已經說了4次，但在野黨都不願理會。
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