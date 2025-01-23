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今年度總預算遭大幅刪凍 卓榮泰：依法提出覆議

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰23日再度親自召開記者會說明今年度中央總預算案，他指出，行政院必須依照憲政機制，透過憲法程序提出最後必要的救濟，這是我們的義務跟責任，也請國人能夠諒解。他強調覆議是憲法增修條文第3條賦予行政院的權利跟義務，「所以我們會依照這個條文進行後續的救濟行為」。

卓榮泰先是指出，今年度總預算立法院所宣布的刪減數為2,076億元，刪減率達6.6%，相比過去3年平均刪減291億元、刪減率1.1%，比例達6倍。

卓榮泰說，政府編列預算是為了讓國人擁有更好的生活環境，讓產業可以加速的發展，讓國家主權可以得到充分的鞏固跟維持，在國人共同的努力底下，去年我們的經濟成長率4.27%，是過去10年來的次高，這也要感謝國人的努力，但是經濟成長，稅收增加，所收到的稅收也必須要回饋國人，增加對國人服務的量能、對產業輔導的政策、對國防增強的能力。

卓榮泰也以六都為例，以台北今年的預算，增加5.98%、新北增加4.7%、台中增加7.67%、桃園增加9.02%、台南及高雄也都各增加了6%跟14%以上，就連新竹市都增加了5.67%，這都是因為地方稅收增加了就增加地方服務，沒有人說他錯，但遺憾的是，國會中的藍白兩黨立法委員卻要求中央政府總預算要跟去年相比，不能增加。

卓榮泰也坦言，確實在今年預算上增加了9.8%約2,806億元，其增加的部分包括公共建設798億元、國防經費415億元、健保財務協助方案336億元、健康台灣深耕作施計畫60億元、國家癌症防治計畫40億元、住宅基金興辦社會住宅200億元、科技發展計畫190億元，另外還有一般性補助款199億元、中央負擔的國民年金負擔136億元，確實比去年度增加9.8%，但是今年被刪減數是以往的六倍，「為什麼經濟成長增加了，政府的服務量不需增加，為什麼地方政府增加了，中央的預算不可以增加」。

面對總預算遭大幅度刪凍，卓榮泰表態覆議是憲法增修條文賦予行政院的權利跟義務，「會依照條文進行後續的救濟行為」。他說行政院必須依照憲政機制，透過憲法程序提出最後必要的救濟，這是我們的義務跟責任，也請國人能夠諒解，行政院是被動提出救濟方式，希望的是能有充裕的預算讓政府能在新的年度全心全意推動政策，如果沒有辦法度過這一關，整個中央政府能量大打折扣，絕非國家之福。

卓榮泰說，總預算案到現在，行政院有經過盤算數字，立法院算的數字是否完全正確似乎也還沒有把握，何時送出立法院也還在懷疑，「可以等待，如果這2天沒有送出來，就是年後的事情」。

卓榮泰說，覆議是憲法增修條文第3條賦予行政院的權利跟義務，「所以我們會依照這個條文進行後續的救濟行為」。他說，面對無差別的攻擊，政府沒有辦法自殺式的刪減。

卓榮泰 立法院

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