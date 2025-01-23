又要覆議！卓揆：預算遭砍逾往年6倍 無法自殺式刪減

不滿總預算遭在野大砍，行政院長卓榮泰指出，立院審議總預算算法模糊不清，如依媒體報導立法院刪減數為2076億元、刪減率達6.6%，比過去3年提高6倍，政務面臨推動困難。他也預告政院將依憲法提出覆議，「面對無差別的攻擊，我們沒有辦法自殺式的刪減」。

卓榮泰今率政院官員四上火線，針對立法院審議總預算案做出說明。他說，政府的存在要讓國人生活更好、促進產業發展、鞏固主權，台灣去年經濟成長率4.27%為歷年次高，而歲入增加，歲出也要增加，提高對國人服務量能、國防增強能力。

卓榮泰接著列舉，直轄市六都今年度歲出全都增加，幅員較小的新竹市亦是如此，地方政府增加預算服務地方，沒人說他錯，遺憾的是，立法院在野立委卻要求中央政府總預算跟去年相比，不能增加。

卓榮泰說明，今年新增預算2806億元，是用於公共建設、國防經費、健保財務協助方案、健康台灣深耕措施、社宅、科技發展計劃、一般性補助款、國民年金等，他已4度說明，但在野黨卻不願理會。

他強調，今年度總預算刪凍比例極大，造成政府施政窒礙難行的程度更大，連總統國務機要費也遭刪凍，監察院被大幅刪減預算，這樣讓五院體制如何運作下去？

卓榮泰指出，行政院多次呼籲在野黨團懸崖勒馬、改弦更張，百工百業也要求國會理性審查，當前政務推動受到極大阻礙，也破壞憲政體制，許多補助無法繼續、工程難以延續，行政院必須依照憲政機制，透過憲法程序提出必要救濟，這是行政院的義務和責任。

他強調，請國人諒解，行政院是被動提出憲政救濟方式，盼有充裕預算讓政府在新的年度全力推展政策，讓如果無法度過這一關，整個中央政府能量大打折扣，絕非國家之福。

至於憲政救濟是否代表政院將提覆議，卓榮泰指出，不清楚立法院何時送出總預算案，如果這2天沒有送來，就是年後的事。他說，覆議是憲法增修條文第3條賦予行政院的權利跟義務，將依此條文進行後續救濟行為，「面對無差別的攻擊，我們沒有辦法自殺式的刪減」。

根據憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。

立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

卓榮泰說，他稍早在院會決議，今年有許多去年的延續型計畫與預算，已核定部分將全數送回行政院重新核定，時程、預算結構都要全部調整，年後將詳細整理，但凡是不直接牽涉弱勢團體、人民的直接福利關係，補助部分先凍結50%。