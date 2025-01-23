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總預算也提覆議 藍委轟：民進黨只有對抗卓榮泰該下台

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰。記者潘俊宏／攝影

立法院日前三讀通過今年度中央政府總預算案，行政院不滿藍白聯手通過的總預算刪減幅度，將移請立院覆議。國民黨立委翁曉玲批卓揆不適格，應負責下台；國民黨立委李彥秀說，凸顯民進黨只有對抗，未將心思放在執政。

針對行政院不排除針對總預算案提出覆議，李彥秀說，民進黨真的不撒錢就不會執政，不會造謠就不會宣傳。今年度總預算與去年民進黨完全執政相比，總預算規模高達2兆9248億元，再度創下歷史新高，與去年相比成長731億元，增幅為2.5%。扣除刪除撥補台電的預算，刪除比率僅3.54%，這是非常合理穩健的財政支出增長。

李彥秀表示，中華民國歷史上，不論誰執政，從未有過行政院長針對總預算案提出覆議，如果卓榮泰真的提出覆議，真的是非常丟臉與悲哀的事情，更凸顯民進黨只有對抗，只有衝突，完全沒有把心思放在用心執政上。

李彥秀指出，9個月來已經連續兩次覆議失敗，不僅創下憲政記錄，現在還要針對預算案提覆議。卓榮泰應該負起政治責任，如果覆議再次失敗，就應該要立刻辭職下台，展現政務官的風骨。

翁曉玲說，我國向來沒有針對總預算提出覆議，其他國家也鮮少見之。行政院如要提起覆議，是針對哪個部分認為不妥，必須寫出很多的不同理由，今年度通過的總預算仍比去年度高，創歷年新高。在這樣的額度裡，中華民國政府依舊可以運作，行政院提覆議並沒有意義，覆議也會被否決。

翁曉玲表示，倘被否決，再次證明卓榮泰就是戀棧行政院長一職，已經覆議多次，每次都被否決，卓榮泰已經是不適格的行政院長，應該負起政治責任下台。

國民黨立院黨團書記長林思銘昨日也表示，覆議最終仍需送回立法院審議，且通過的可能性極低。現有刪減與凍結預算，並未削弱行政部門的施政能力，行政院應正視這一點，並務實面對立法院的最終表決結果。

李彥秀 行政院

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