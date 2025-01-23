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新聞傳播5100萬遭砍 政院致歉聽障朋友：請不起手語老師

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院記者會今起沒有手語老師。記者邱德祥／攝影
行政院記者會今起沒有手語老師。記者邱德祥／攝影

今年度總預算遭到大砍，行政院長卓榮泰今天四上火線說明立院三讀後續影響。記者會開始前，行政院發言人李慧芝向聽障朋友致歉，稱新聞傳播處預算被在野全數刪除，請不起手語老師。官方直播畫面上，也在原先手語畫面直播處寫上「新傳處費用遭在野黨全部刪除，無法聘用手語老師」。

行政院院本部共編列15億元，此次遭刪2億元、凍結5億元，其中新聞傳播業務0.5億元被全數刪除，行政院認為，這將造成國人難以得知政府的政策，國際社會也無法知道台灣政府的作為。先前還有官員透露，未來臨時約聘雇人員、院會後記者會的手語老師都將面臨失業。

李慧芝稍早在記者會上說明，立法院針對總預算案刪除和凍結數字，對中央政府造成極大困擾，然而，國家經濟成長，國家建設也應該增加，預算卻遭到大規模的不合理刪除，尤其特定科目跟機關被刪除，平常記者會在綠幕前都有手語老師，但因為新傳處預算被全數刪除，真的請不起手語老師，對聽障朋友非常抱歉。

記者會開始前，行政院發言人李慧芝向聽障朋友致歉。摘自行政院YouTube
記者會開始前，行政院發言人李慧芝向聽障朋友致歉。摘自行政院YouTube

手語 行政院 記者會

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