新聞傳播5100萬遭砍 政院致歉聽障朋友：請不起手語老師

今年度總預算遭到大砍，行政院長卓榮泰今天四上火線說明立院三讀後續影響。記者會開始前，行政院發言人李慧芝向聽障朋友致歉，稱新聞傳播處預算被在野全數刪除，請不起手語老師。官方直播畫面上，也在原先手語畫面直播處寫上「新傳處費用遭在野黨全部刪除，無法聘用手語老師」。

行政院院本部共編列15億元，此次遭刪2億元、凍結5億元，其中新聞傳播業務0.5億元被全數刪除，行政院認為，這將造成國人難以得知政府的政策，國際社會也無法知道台灣政府的作為。先前還有官員透露，未來臨時約聘雇人員、院會後記者會的手語老師都將面臨失業。