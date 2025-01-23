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政策宣導費刪60% 客委會：降低所有族群認識客家文化機會

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導

114年中央政府總預算於21日立法院三讀通過，客家委員會114年主管預算原編列43億7,036萬元，經審議共刪減1億9004萬2千元、凍結4億1640萬4千元。客委會主委古秀妃今天表示，非常感謝鄉親們的聲援，有關立法院刪減及凍結的結果，對於長年推動客家事務確實有相當程度的影響。如刪減政策宣導費60%，將降低所有族群認識客家文化的機會。

古秀妃說，刪減預算主要影響三個層面，首先是通案刪減一般事務費10%，直接影響提供客家長輩在地照護的「伯公照護站」，將全面減少提供給全台5百多站的辦理經費。此外，客家藝文及節慶活動，如客家歌謠觀摩賽及客家合唱比賽、精緻客家大戲與收冬戲等，都將可能減少場次或縮小辦理規模。

其次是通案刪減機關水電費10%，以客家文化發展中心南北二園區來說，已不敷正常營運之用，為節約水電開銷，將取消原本與客庄在地合作及公共空間無償提供予客家藝術團體使用的功能。

第三是政策宣導費刪減60%，共刪減6千餘萬元。古秀妃強調，過去20多年來，客委會透過媒體宣傳向全國鄉親傳遞講客的好、客家的美、客家語言文化帶給台灣的正面形象及影響力，有愈來愈多人認同客家、喜愛客家。今年刪減60%宣傳費，未來在媒體宣傳聲量上，將大幅減少客委會推動各項業務的能見度，涵蓋許多政策、客庄產業行銷、大小活動及考試報名等資訊，同步也降低所有族群認識客家文化的機會。

罷免

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