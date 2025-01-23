遭台大醫施景中指刪兒醫預算 陳菁徽：罪證確鑿造謠仔

立法院日前三讀通過今年度中央政府總預算案，國民黨立委陳菁徽今日表示，台大婦產科醫師施景中在臉書發文，稱在野黨「無良立委刪除兒童優化醫療114億」，後經辦公室查找相關提案，發現根本沒有提案，施景中後也修改說法卻未致歉，就是名副其實的造謠仔。

陳菁徽說，她雖然來自深藍家庭，但也來自深綠的醫界。對於許多醫師前輩，即便他／她的意識形態非常極端，但是身為晚輩都還是非常敬重，例如在社群平台上，對溫暖的醫病互動發文會點讚，參加醫學會活動，看見醫界長輩也會點頭致意，畢竟藍營的人就比較溫良恭儉，基本的禮儀互動還是要做好的。

陳菁徽提到，但是這周末發生一件非常驚人的事，雖然已休會但內心始終無法翻頁，她覺得應該要把故事原委講清楚，就在上周日傍晚突然收到許多私訊，她被一大堆醫師朋友痛罵，說藍白陣營怎麼可以這樣，刪除優化兒童醫療優化114億預算。

陳菁徽表示，她身為立法院衛環委員會的委員長，也是不孕症醫師，專門迎接新生命，又是三寶媽最關心孩子健康的她，聽到如此嚴重誇張的資訊，心中的憤怒如熊熊烈火燃起，「如果真的是同黨的委員做這種爛事，絕對二話不說大義滅親跟他拼」。

陳菁徽說明，她馬上召集辦公室同仁上工，開始審視上千筆可能有關的預算提案，同時也發現這個資訊來源，是台大婦產科施景中醫師的臉書貼文，原文寫到「無良立委刪除兒童優化醫療114億」 ，這筆錢本來是要補助在醫院中相對弱勢的小兒科，也順便附上全國醫界連署罷免在野黨立委的連結。

陳菁徽說，她看到貼文的當下是非常震驚的，畢竟施景中是婦產科醫師的前輩，也在台大醫院幫助過許多家長孩子，是很多人都敬重感謝的醫師，所以以前見面都會禮貌性打招呼，看到他寫很感人貼文也會去支持。施景中醫師以前說的話是有公信力，是真的能夠號召醫界行動，如果真的以名義此來罷免提案者，說真的也是師出有名了。

陳菁徽表示，看到這個訊息時，其實已經在前往某個晚宴路上，到會場還一直與辦公室確認進度，沒想到同場也有施景中醫師，後來在台上簡單打招呼，還跟他說「教授好」，雖然施教授當下沒有回應她，還以為是她自己自討沒趣，回座沒多久她就先走了。因為整個思緒都在想到底是刪114億兒童醫療優化預算，就先離開繼續回到辦公室，與同仁翻找查證，也很抱歉沒有等到施教授來敬酒，晚輩真是失禮了，因為一心只想著回家翻預算。

陳菁徽說，經過五六個小時的反覆比對，她要求所有預算提案都要看兩次，深怕只看一次會漏掉重要資訊，一定要找出那個喪心病狂的提案者，竟然敢刪除兒童醫療的預算，是可忍孰不可忍。結果始終找不到任何一個提案是刪除優化兒童醫療的內容，文字金額沒有一個對得上 ，只比對出今年優化兒童醫療照護體系預算是15億，而行政院也宣布未來四年要投入135億，也就是說明四年才投入135億，今年也才編15億。

陳菁徽指出，但根據施景中醫師的說法，無良立委aka在野黨立委竟可以刪除114億，這種數學邏輯已經超過她的能力，只能得到以下的論證：「偉大良醫施景中醫師的貼文，就是一篇罪證確鑿的造謠文，也赫然發現曾經景仰的前輩，就是一個名副其實的造謠仔。」

陳菁徽說，為什麼說罪證確鑿造謠仔，因為施景中醫師自己的臉書貼文，已經編輯修正改掉原本的文字，如果沒有造謠，幹嘛編輯？還用了「經朋友提醒」的推託之詞，是不是真的朋友提醒她不確定，只知道有時候自己的事不敢承認，就會用「我有一個朋友是這樣」的句型。

陳菁徽批，造謠抹黑的殺傷力已經造成，結果施景中醫師至今沒有出來澄清道歉，難道臉書有一種功能是她還不知道的，就是編輯翻車造謠的貼文之後，原本看過的人也都會同步知道嗎？如果不出來講清楚事情原委，不出來承認自己犯下的嚴重錯誤，然後特別發一篇文寫下滿滿感人的話，就能夠逃避掉所有造謠抹黑的事實，這樣的行為身為晚輩是無法認同，也相信全國年輕醫師是絕對看不下去的。