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嗆韓國瑜別滯美不歸 柯建銘：過年通關密語「罷免書拿來」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者蔡晉宇／攝影

立法院院會21日三讀114年度中央政府總預算案。民進黨團總召柯建銘今天表示，立法院至今送不出總預算案，因為三讀版本混亂到連國民黨、民眾黨的數據都不同，究竟刪減了多少錢也沒人知道，根本在亂搞，無論送出與否都已違憲。今年過年，大家的通關密語是，「恭喜發財，罷免書拿來」，自己的國家自己救，台灣人站出來。

柯建銘表示，藍白在總預算案提了多少案？無人知曉，立法院都不敢公佈；3、4千案只有兩天協商時間，國民黨不協商，蓄意強制表決，要摧毀國家，惡質到極點。

柯建銘說，審總預算的憲法規定包括，憲法62條明定立法院是國家最高立法機關；憲法63條則規範職權，立法院有「議決」法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項之權，但藍白視若無睹。

柯建銘表示，總預算不管送出或不送出都已違憲。三讀版本非常混亂，主計處估算困難，總預算送到行政院後，將再仔細核對。到現在為止的統計數字，到底數字多少，立法院敢公佈嗎？這樣的總預算要怎麼送給總統公告？他要請立法院長韓國瑜回答，不要滯美不歸。

柯建銘評估，藍白摧毀國家，讓國家無法運作，製造大亂局，讓中國有機可乘，這比吳三桂還可惡。國家興亡、匹夫有責，呼籲愛台灣的人，站出來參加大罷免。

柯建銘 立法院

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