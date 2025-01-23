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不滿預算通刪 主計總處喊違反預算法、大法官釋字391

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院21日三讀通過處理114年度中央政府總預算案。記者曾學仁／攝影
立法院21日三讀通過處理114年度中央政府總預算案。記者曾學仁／攝影

立法院21日三讀通過今年度中央政府總預算，主計總處核算，總預算刪減達2076億元、幅度6.6％，凍結率更達5.1％，雙創歷年新高；由於通刪決議中，要求要求通刪數不低於939億7500萬元，扣除實際通刪的301億元，政院仍須自刪638億7500萬元，主計總處羅列三大理由，批評有違預算法、大法官釋字391號的責任政治原則。

據主計總處核算，此次預算總刪減數達2076億元，含委員會審查67億元、院會表決1069億元及通案刪減940億元，刪減幅度達6.6％。較前3年大幅增加平均刪減數291億元、刪減率1.1％，大幅增加1785億元，增加6倍。

主要刪減項目為業務費217億元、設備費173億元、數位部相關經費30億元、撥補台電1000億元，另請行政院自行增加刪減639億元；其中經濟部受創最重，編列預算2134億元被刪除1037億元、凍結94億元。

凍結數為1607億元、凍結率5.1％，較前3年大幅增加平均刪減數140億元、刪減率0.5％，大幅增加1467億元，增加10倍，凍結逾10億元的部會主管就有14個；部分機關被凍結業務費70%，賸餘經費估僅能支應至3月中，主總憂基本維運停擺，採購履約也可能衍生爭議賠償。

據了解，主計總處認為最大爭議之處在於，立法院表決通過的通刪決議，是「如總刪減數未達939億7500萬元，另予補足」，也就是要求通刪數不低於939億7500萬元，扣除已核實計算的通刪數301億元，尚需政院自行增加刪減高達638億7500萬元，實不合理且窒礙難行。

主計總處羅列三大理由，首先，依本次通刪決議所定項目及比率計算的通刪數301億元，加計委員會刪減67億元及院會提案刪減1069億元，合共刪減1437億元，已超過通刪決議所定「總刪減數」939億7500萬元，應無需再予補足。

主計總處續指，立法院以「統刪」方式，要求行政院自行減列歲出並調整科目，將造成預算刪減的政治責任歸屬不明確，有違大法官釋字第391號強調的責任政治原則；此外，預算法第49條明定，立法院審議歲出預算，「應就機關別、政事別及基金別決定之」，但本次決議也未依此規定辦理。

大法官 立法院 總預算

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