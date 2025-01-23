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影／批藍白惡搞預算 林右昌：亂刪捅到馬蜂窩辜負人民

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
批藍白惡搞中央總預算，林右昌今天說，外界形容亂刪捅到馬蜂窩，辜負人民的期待。記者游明煌／攝影
批藍白惡搞中央總預算，林右昌今天說，外界形容亂刪捅到馬蜂窩，辜負人民的期待。記者游明煌／攝影

針對立法院藍白聯手大刪及凍結今年度中央政府總預算案，民進黨秘書長林右昌今天到基隆多間廟宇參拜發一元紅包時回應表示，這實在是荒腔走板，外界形容「捅到馬蜂窩」，完全是非理性行為，「就讓我們大家繼續看下去」，國民黨民眾黨如何惡搞，辜負人民對他們的期待。

林右昌上午走訪安和福德宮、奠濟宮、慶安宮等參拜，他說，國民黨和民眾黨在立法院總預算的審查，所有全民大家都看在眼裡，說實在真的是荒腔走板，刪減的結果外界形容「捅到馬蜂窩」，完全是一個非理性行為，立法委員監督行政、預算是天職沒有錯，但這次刪減和凍結的狀況，完全脫序、失序，讓全民大家都看到，這不是理性盡督，而是亂砍一通。

林右昌表示，包括大家最在意的國防、外交經費，還有很多年輕人喜歡的文化、體育的經費都被亂刪一通，更不用說對大家健康有直接關係的防疫宣傳經費及打詐經費，都被大幅刪減或是凍結。

林右昌說，國民黨和民眾黨立委說「這只是凍結，又不是刪」，這完全和過去的狀況不一樣，過去在部會如被凍結預算，通常只有少數50萬、100萬等，不會像這次凍結上千億預算，請國民黨和民眾黨不要再以話術來欺騙全民。

林右昌表示，國民黨和民眾黨立委說，「還是有這麼多錢啊，難道無法執政嗎？」實際上並不是如此，政府所有預算都是要用在老百姓身上、地方建設與發展、工商企業發展等。過去幾年民進黨執政成果及經濟成長非常好，因此有更多歲入編入預算，加強投資，做更大規模的社會投資，支撐辛苦的老百姓的生活。

針對即將到來的全國大罷免潮民進黨的態度如何？林右昌回應說，民進黨的態度從過去到現在都是一貫的，尊重公民團體的自主性，這樣的自主性行動，不能被刻意抹黑、扭曲成政黨的行動，這是很重要的一點。

林右昌並表示，國民黨和民眾黨在立法院惡刪總預算，大家都看在眼裡，接下來行政院也會展開相關憲政程序的救濟行動，「就讓我們大家繼續看下去」，國民黨和民眾黨是否繼續在立法院惡搞，辜負人民對他們的期待，也辜負當初人民投票給他們要盡督的初衷。

批藍白惡搞中央總預算，林右昌今天說，外界形容亂刪捅到馬蜂窩，辜負人民的期待。記者游明煌／攝影
批藍白惡搞中央總預算，林右昌今天說，外界形容亂刪捅到馬蜂窩，辜負人民的期待。記者游明煌／攝影

國民黨 林右昌 民眾黨

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