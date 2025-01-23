府稱發不出春節禮金 遭駁「仍有財源」

總統府國務機要費遭刪除二千萬元、凍結一千萬元，總統府秘書長潘孟安昨發出內部信稱，原訂今年要發放給府內員工的春節禮金已無財源發放，盼同仁見諒。不過，立院熟悉預算的法制人員指出，總統府仍能透過其他費用或特支費發放，並非毫無財源。

潘孟安昨發給總統府員工內部信指出，國務機要費遭刪除與凍結，原訂發放的春節禮金無財源支應，無法發放，平常執行勤務的憲兵二一一營、三三二營，甚至北市中正一、二分局也可能受影響；另外，府方長年以國務機要費預算支應贈禮給偏鄉部落小學、老人福利機構、兒童及少年安置機構、身心障礙福利機構等，確定取消。

國政基金會副執行長凌濤昨批評，今年春節禮金應該是去年編列的預算，與新年度預算毫無關聯，將此事歸咎於國務機要費被刪減，明顯是混淆視聽；賴清德總統可以大手筆動用國安局預算更新價值不菲的ＢＭＷ防彈座車，卻以國務機要費刪減為由削減基層員工應得權益，此行為無疑暴露了「爽自己、苦員工」的慣老闆心態。

國民黨立委王鴻薇說，總統府沒有國務機要費，難道沒有其他特支費、公關費、業務費？這些都可以流用，總統府把基層當鬥爭工具來鬥爭在野黨，對在野黨刪減預算的造謠抹黑史無前例。

對於在野黨質疑，總統府發言人郭雅慧反駁說，國務機要費預算載明於預算書第卅六頁，工作計畫名稱為「國務機要」，分支計劃及用途別科目為「國務機要」項下「業務費」項下「機要費」，是單獨的工作計畫預算科目，依照「預算法」規定無法辦理流用。

不過，立法院熟悉預算的法制人員表示，總統府仍能透過其他費用支出，例如總統可挪用特支費運用，甚至一千萬元遭凍結，只要新會期向立法院提出書面報告或進行專案，在立委同意下即可解凍。