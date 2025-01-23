總統：國家成無油可動的車

立法院三讀通過一一四年度中央政府總預算案雖是歷年最高，但因在野黨刪除二○七九億元，身兼民進黨主席的賴清德總統昨表示總預算被刪減及凍結三成以上，讓國家成為一台無油可動的車；國民黨及民眾黨都批造謠，強調「不會開車就換人開」。

賴清德昨在民進黨中常會上表示，總預算共編列三兆一三二五億元，扣除支付公務員薪水、政府法律義務支出及地方政府使用的地方計畫型補助或其他補助款項，剩餘一兆二七○億元才是中央政府可使用的預算，但被大幅刪減及凍結高達三成以上，「讓國家成為一台無油可動的車、備好菜卻沒有瓦斯水電可以炊煮的廚房」，不僅國家各項經濟、國防、治安、醫療、體育、文化重大政策推動困難，也影響行政機關日常業務運行。

賴清德說，每項政策和服務都需要不斷積累的投資才能開花結果，隨意凍結、中斷與削減會造成難以預測且深遠的負面影響，甚至影響國家基本運作，「政黨可競爭，但應秉持理性監督原則，千萬不能損害國家利益及全體國人權益」。

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「賴總統不要牽拖，不會開車就換人駕駛。」民眾黨說，賴清德競選廣告「在路上」從前總統蔡英文手中換了駕駛，預算從二兆八五一九億增加到二兆九二四八億，「車子沒問題、油也夠，就是駕駛出了問題」。賴清德上任至今不斷製造對立、升高衝突，投票投輸人，論述也輸人，只好動用國家機器、各部會小編作梗圖散布假訊息；憲法賦予立法院審查預算權利，看緊人民荷包是立委天職，敬告賴總統不要把立法院當成立法局。

國民黨立委許宇甄說，二○○八年立院審查預算，時任民進黨立院黨團幹事長賴清德表示，九十八年度歲入預算照經濟成長率百分之五點零八編列，但經濟成長率頂多百分之四點二，加上證交稅減半問題，顯示行政院違法亂編，要求撤回重編，依賴清德邏輯一一四年度經濟成長率百分之三點一六，憑什麼歲入增加百分之十五點七、歲出增加百分之九點八？賴政府浮濫編列近三千億元預算，國民黨為民把關，刪減灌水預算。

國民黨發言人楊智伃說，二〇○五年教育部年度預算被民進黨立委凍結一三六億元，時任立委賴清德凍結公視四億五千萬元預算，難道當年公視就無法產出優秀作品？