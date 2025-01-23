大刪體育署預算？ 藍白：整體比去年多

立法院三讀中央政府總預算，總統府、監察院、政院各部會聲稱政務窒礙難行，紛紛被在野黨質疑不實；國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇批賴政府已成「造謠國家隊」，民眾黨代理主席黃國昌更質疑，手握二點九兆預算還說政府被癱瘓，不是說謊就是能力有問題。

國民黨中央與國民黨團昨紛紛開記者會澄清總預算謠言。任職國民黨智庫的新北市議員黃心華表示，立法院刪減主要項目第一為首長特別費，這與人民沒有關係，其次是媒體宣傳費，這幾年政府將寶貴宣傳資源拿給特定媒體或民間機構宣傳扭曲事實。立院總體刪除比率僅百分之三點四，如此執政黨就說國家要毀滅了？實在是一場大騙局。

外傳體育署預算被刪十一億元影響選手出國比賽經費，連中職台鋼雄鷹總教練洪一中也發聲抨擊在野黨「不是壞就是笨」。民眾黨立委張啟楷昨駁斥說，真相是僅刪減出國旅費七十萬八千元的百分之十五，即十萬多元，側翼就是在抹黑。

國民黨發言人楊智伃也說，體育署整體預算是增加的，去年預算五十四億、今年七十三億元，體育署預算不減反增，完整保留所有獎補助地方政府、體育協會、學校機構、組訓、參賽等經費，選手福利不但不減少，還能更完善支援，呼籲民進黨勿公然造謠。

針對監院秘書長李俊俋前天指預算被刪，政治獻金業務恐全面停擺，民眾黨總統參選人柯文哲政治獻金案介入收尾階段卻不知是否能結案，正在調查的北士科案、台智光案及魚果市場案等案，未來恐怕也將難以繼續調查。民眾黨代理主席黃國昌說，財產申報業務一塊錢都沒刪，監察院根本是公開造謠的一份子，更批民進黨政府誤導社會大眾、用錯誤訊息撕裂台灣社會。

王鴻薇說，行政院提出三兆一三二五億元預算，立院刪除二○七五億元，今年度預算二兆九二五○億元仍創下史上新高，跟前年二兆六二七八億、去年二兆八五一九億元相比，今年多出那麼多預算怎會讓政府癱瘓關門？民進黨政府鋪天蓋地造謠，不斷宣稱政府要癱瘓、關門了是多麼荒謬，還是賴政府的小編和官員集體、有系統嚇唬老百姓？

有關外交國防預算減列五十五億元，國民黨團副書記長張智倫說，減列預算當中絕對不會減少憲兵戰鬥加給、改善國軍文化與心理支持系統，尤其是軍公教調薪絕對拿得到，減列預算最大原因是要求民進黨政府不要拿公帑做大內宣、執行無效外交工作。另外，民進黨發動造謠文宣及梗圖誆稱租屋補貼拿不到，事實上是刪除以公帑去補助不正當的項目，國民黨無法接受拿人民納稅錢去支持特定民間團體、將預算變成酬庸工具。