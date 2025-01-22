快訊

不是詐騙！國稅局2月寄發補稅單 民眾記得補繳以免挨罰

罕見道歉！哈利王子與梅鐸旗下太陽報和解 將獲「巨額賠償」

外交部媒宣費遭刪 吳志中：影響101煙火全球曝光度

中央社／ 台北22日電
迎接2025年到來，台北101跨年煙火亮麗綻放。記者陳正興／攝影
迎接2025年到來，台北101跨年煙火亮麗綻放。記者陳正興／攝影

外交部114年度媒體政策及業務宣導費共新台幣1.1億餘元遭刪除。外交部政次吳志中在社群媒體表示，未來101跨年煙火秀的全球曝光度必受影響。

立法院會21日完成114年度中央政府總預算案三讀，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，其中，外交部編列1.1億餘元的媒體政策及業務宣導費，遭全數刪除。

外交部政務次長吳志中今天於臉書發文指出，台北101大樓的跨年煙火秀，每年都是一場亮麗的國際宣傳，外交部過去提供免費衛星訊號，給予國際媒體下載，讓世人享受這個美麗的時刻。

吳志中表示，如今外交部媒體政策及業務宣導經費被全數刪除，國際媒體需付費向影像提供者取得畫面，「很可惜，101跨年煙火秀的全球曝光度必受影響」。

吳志中 外交部 跨年

延伸閱讀

鞏固「加薩和平未來」 義政府將提供巴勒斯坦青年獎學金

川普擬對陸商品加徵10%關稅 陸外交部回應

金門廈門煙火同步慶新春 29日點亮兩岸夜空

川普率美退出巴黎協定與WHO 陸外交部：表示關切

相關新聞

客家團體不滿客委會預算遭凍11% 嗆罷藍委

立法院昨日三讀通過114年度中央政府總預算案，北部客家護台大聯盟等多個客家團體今天在立法院舉行記者會，不滿客家委員會預算...

遭指凍宜蘭傳藝中心7成經費 吳宗憲：是凍3成…交報告速解凍

立法院昨三讀通過今年度中央政府總預算案，國民黨立委吳宗憲被控凍結宜蘭傳藝中心70%預算，阻礙宜蘭傳藝中心營運。吳宗憲今日...

賴清德憂國家成無油車 許宇甄：不會開車就換人開

立法院昨三讀通過今年度中央政府總預算案，民進黨不滿藍白聯手刪減和凍結政府預算，身兼民進黨主席的賴清德總統形容，「這讓國家...

外交部媒宣費遭刪 吳志中：影響101煙火全球曝光度

外交部114年度媒體政策及業務宣導費共新台幣1.1億餘元遭刪除。外交部政次吳志中在社群媒體表示，未來101跨年煙火秀的全...

公視預算從9億暴增23億 陳學聖：想重現恩庇侍從

國民黨前立委陳學聖今日表示，「公視法」本來規定公視成立後預算逐年遞減，要讓公視自給自足，後來朝野協調每年維持9億預算，沒...

影／監察院預算大幅被砍 監委曝影響案件調查

監察院今天下午公布寶林茶室調查報告，對台北市政府等單位提出糾正。另外對114年監察院預算遭大幅刪減，監委們也表達看法，監...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。