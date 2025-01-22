公視預算從9億暴增23億 陳學聖：想重現恩庇侍從

國民黨前立委陳學聖今日表示，「公視法」本來規定公視成立後預算逐年遞減，要讓公視自給自足，後來朝野協調每年維持9億預算，沒想到今天公視的補助暴增到23億，複製過去威權時期的「恩庇侍從制」。

陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」討論中央政府預算爭議。

何志勇說，近期民進黨大幅炒作在野黨刪減政府部會預算，但很多在野黨刪除的預算，都是為了砍掉民進黨的「恩庇侍從」。廣告界知情人士告訴他，公視、文化部補助費用，很多都是給親綠團體，而這些恩庇侍從的補助，有沒有相應的績效，大家都心知肚明。過去國民黨壟斷國營、黨營事業，但民主政治強調國家政黨要分離，因此導致國民黨敗選失去政權。如今台灣民主化進程已逾30年，台灣民眾豈會希望民進黨重蹈覆轍？

何志勇強調，立法院的主要權力與職責之一就是刪減政府預算，除非剝奪此一立法權；既然能刪預算，自然就會有些可刪，有些不可刪，講道理即可。如今民進黨重現恩庇侍從，認為在野黨不需要監督政府，以後乾脆連選舉也不用。

針對公廣集團預算刪減，陳學聖說，過去公視法規定，公視成立後預算要逐年遞減，讓公視自給自足，不被政黨操控，但預算降到9億後發現公視募款能力不足，朝野協調才同意讓公視在超然公正的前提下，每年維持9億預算，持續好幾年。民進黨執政後先導入很多意識形態跟政黨傾向，現在預算又突然暴增23億，難道在野黨不能質疑預算用途？

陳學聖強調，刪預算、審預算是在野黨天經地義職責，部會預算被刪除或凍結，就應該回去調整，不是表現得好像要死了。

何志勇指出，川普就職後，馬斯克正式執掌「政府效率部」，目的在削減聯邦政府人事與不必要的浪費。國人應該思考，是否還需要大政府管制人民、抑制公民社會的發展？美國前總統雷根有句名言，「政府不能解決問題，政府本身就是問題」，今天仍然適用。