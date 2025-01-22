客家團體不滿客委會預算遭凍11% 嗆罷藍委

立法院昨日三讀通過114年度中央政府總預算案，北部客家護台大聯盟等多個客家團體今天在立法院舉行記者會，不滿客家委員會預算遭凍結11.5%，認為這次預算刪減看是對客家人是巨大傷害，並直指國民黨立院黨團總召傅崐萁砍掉客家文化傳承的根，揚言罷免藍白立委。

北部客家護台大聯盟、台灣客社、台灣客家聯盟等民間團體今天召開記者會，批評在野黨將客家委員會預算凍結逾5億元，占年度預算超過11.5%，是將台灣客家文化斷根，呼籲客家人站出罷免提案的客家立委。

新北市客家社團理事長協會前主席彭莉惠說，藍白立委合作刪減很多預算，很多人說客家預算刪得很少，但高達6億，會斷掉客家文化傳承的根，這是非常嚴肅的問題，今天要表達客家人的不滿，這次預算刪減看到藍白立委合作，對客家人是巨大傷害。

彭莉惠呼籲，要罷免刪減、凍結預算的立委，尤其是國民黨的傅崐萁，他親手砍掉客家文化傳承的根，其他的客家籍立委也是如此，對得起客家鄉親嗎？客家鄉親無法接受，客家人要團結挺客家，救客家。

民進黨立委范雲說，從30年前「還我母語運動」開始，對客家文化的重視有一步步成長，但很遺憾，她在第一線現場，看到很多客委會的經費被刪減，民進黨所有委員一律反對，可是藍白用多數殺下去。很多預算被凍結，藍白提案綁定要專案報告，未必在今年4月來得及解凍，若連今年5月來不及解凍，甚至藍白不讓解凍，可能導致客家認證停辦，也可能影響中小學客家藝文競賽停辦，及影響廣受好評的客家活動。