遭指凍宜蘭傳藝中心7成經費 吳宗憲：是凍3成…交報告速解凍

立法院昨三讀通過今年度中央政府總預算案，國民黨立委吳宗憲被控凍結宜蘭傳藝中心70%預算，阻礙宜蘭傳藝中心營運。吳宗憲今日反駁，民進黨加碼造謠，到底有無關心傳統藝術發展？他是凍結30%，要讓預算被落實，提出成果報告，很快就能解凍。

吳宗憲說，宜蘭傳統藝術中心是宜蘭的文化寶庫，這裡不單單只是個觀光景點，更是傳承台灣傳統技藝的重要地方，從剪紙、陶藝到布袋戲，很多快被遺忘的老手藝，因為傳藝中心被保存下來，還有專家帶著年輕人一起學，讓文化得以傳承下去，其重要性不言而喻。

吳宗憲指出，正也因為如此，他不只支持政府資源的挹注，更希望每一筆預算都用在刀口上，國民黨立法院黨團提案要求凍結，目的在於敦促國立傳藝中心必須要落實每一項計劃，並積極推動各項政策落實，讓傳統文化更得以保存並發揚光大，所以是凍結30%，而非70%。然而民進黨要造謠也要先弄清，只要傳統藝術中心做得好，提出相關成果報告，很快就可以解凍來繼續使用經費，難道民眾辛苦地付納稅錢，就不該珍惜使用？

吳宗憲表示，特別感謝民進黨立委陳俊宇關注宜蘭傳藝中心，但該中心已ROT給全聯善美的文化藝術基金會經營，若有做不足、不好的地方，歡迎一起提案監督文化部，促使與合約商溝通，讓宜蘭傳藝中心有更優質的服務及展出。

吳宗憲最後補充，凍結不是刪除，暫時先不讓這筆錢使用，等到政府提出改善措施、檢討報告或是達到一定執行成效等等之後，才讓這筆錢解凍；簡而言之，就是要督促政府好好做事，不要消極怠惰。