賴清德憂國家成無油車 許宇甄：不會開車就換人開

立法院昨三讀通過今年度中央政府總預算案，民進黨不滿藍白聯手刪減和凍結政府預算，身兼民進黨主席的賴清德總統形容，「這讓國家成為一台無油可動的車」。國民黨立委許宇甄今天表示，如果賴清德不會開車，那就換人來開。賴清德哭窮時先想想，真的窮嗎？若真的窮應該是黔驢技窮。

許宇甄表示，114年度歲入編列3兆1534億元，比113年度增4282億元，增幅15.7%，而114年度經濟成長率預測僅為3.16%，高估歲入預算就能高編歲出預算，導致114年歲出預算灌水較113年度增2806 億元，約增9.8%，經立法院刪減2075億元，仍比113年增加723億元，這些錢絕對可以買很多汽油，國家這部汽車絕對有油可以加，民進黨不要在欺騙造謠，如果賴清德不會開車，那就換人來開。

許宇甄指出，97年10月審查預算時，時任民進黨立院黨團幹事長賴清德曾表示，98年度歲入預算是照經濟成長率5.08％編列，但98年度經濟成長率頂多到4.2％，加上證交稅減半問題，顯示行政院違法亂編預算，民進黨團提案要求撤回重編。依照賴清德的邏輯，114年度經濟成長率只有3.16%，憑什麼歲入預算可以增加15.7%，歲出可以增加9.8%？

許宇甄認為，政府預算本就該依年度規劃做合理分配，賴清德、卓榮泰一直要求別人要遵守財政紀律，賴政府卻浮濫編列近3千億元，國民黨團為民把關，刪減灌水的預算絕對沒有問題。

許宇甄批評，自修憲讓總統直選後，總統權力擴增卻無監督機制，總統只要任命一個聽話的行政院長，不但可以垂簾聽政，掌控大權，還能隨意安插人事，酬庸自己人，預算更是想怎麼編就怎麼編，114年的法定預算比113年增加2.6%，是中華民國政府歷來最高的施政經費，賴清德沒油開不動車子的說法極其荒謬，「請賴清德哭窮時先想想，你真的窮嗎？若真的窮應該是黔驢技窮。」

許宇甄強調，預算是政府施政之根本，審查、議決預算案是國會議員天職，也是國會議員監督政府施政的最佳途徑。她秉持以民為本的理念，理性監督，嚴格把關每一分預算，讓台灣資源真正造福人民。