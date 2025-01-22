調查預算遭砍 監委憂連證人車馬費500元都付不出來

監察院預算遭立法院大幅刪減，攸關案件調查的調查巡察業務預算也被刪到剩新台幣1000元。監察委員說，不僅實地履勘調查受影響，諮詢專家也需要諮詢費與車馬費，連證人來作證所提供的500元都被刪掉，影響非常大。

立法院會三讀通過114年度中央政府總預算案，共減列約2075億元。監察院秘書長李俊俋昨天召開記者會表示，監察院業務費刪減幅度達96%，攸關案件調查的調查巡察業務預算也被刪到剩1000元，國際監察事務預算也被盡數刪除，將使監察院大部分業務完全停擺，不排除提出憲法訴訟。

監察院今天舉行寶林茶室食物中毒案調查記者會，媒體詢問調查巡察業務預算遭大幅刪除，會造成哪些影響。監察委員王幼玲表示，影響當然很大，因監委需要處理食安、環保與勞動等多元面向案件，也需要徵詢許多專家學者，並提供交通費與諮詢費，而明天就要召開諮詢會議，沒有錢到底要怎麼辦。

王幼玲說，監委調查案件要去現場履勘、了解狀況，如今出差費也都被砍掉，使憲政機關無法運作，會危害到很多弱勢民眾權益。

監察委員田秋堇也分享，先前她與監委浦忠成調查山老鼠案，必須到偏僻的高山出差，一大早就要出發、也一定要過夜，調查人員也要一同前往，這都需要出差費。

田秋堇說，監察院費用有限，可以給的不多，但徵詢學者專家意見至少都要提供車馬費，請證人來也只能給500元，「費用少到我都很不好意思」，但這些錢都被刪掉，她覺得非常扼腕、遺憾。

田秋堇表示，像她手上還有好幾個食品安全案件，經數月蒐集資料、好不容易立案，如今預算卻被刪得一乾二淨，但她認為食安非常重要，目前正在思考要自掏腰包、或履勘時自己想辦法開車等。