賴總統指國家成無油可動車輛 民眾黨嗆不會開車就換人

立法院會昨天三讀通過114年度中央政府總預算案，朝野立委刪減2075億元，金額創下歷史新高，民進黨主席賴清德今天說，「國家成為一台無油可動的車」。台灣民眾黨表示，賴總統不要牽拖，不會開車就換人駕駛。

民進黨今天舉行中常會，賴清德在會中表示，中央政府可以使用的預算被大幅刪減、凍結高達3成以上，國家成為一台無油可動的車、備好菜卻沒有瓦斯水電可以炊煮的廚房，國家各項重大政策推動困難，也會影響行政機關日常業務運行。

民眾黨晚間透過聲明指出，賴清德的競選廣告「在路上」至今仍歷歷在目，這台車從前總統蔡英文手中換了駕駛，預算也從2024年2兆8519億，增加到2025年2兆9248億，「車子沒問題、油也夠，就是駕駛出了問題。」

民眾黨批評，賴清德總統上任至今，不斷製造對立，升高衝突，投票投輸人論述也輸人，只好動用整個國家機器、各部會小編作梗圖散布假訊息。憲法賦予立法院審查預算的權利，看緊人民荷包也是立委天職，敬告賴總統不要把立法院當成立法局，如果車開不動那就換人做。