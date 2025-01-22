童子賢：總預算被砍應回歸理性 直接用統刪不是個辦法

三三會22日召開每月例會，邀請和碩（4938）董事長童子賢演講，童子賢會前被問到立法院刪除總預算逾2,000億議題，他表示台灣過去多年經濟繁榮、稅收健全，這是台灣最重要的基礎，目前看起來台灣的稅收並不缺，最後結算出來2024年的決算應會超徵5,000億元，在此前提下若預算被砍，應是三黨爭論太過激烈，他呼籲應回歸理性，直接用統刪，而未清楚分門別類，這也不是個辦法。

童子賢說，從公司治理到政府施政與國家治理，用統刪的方式都不是一個好辦法，只能歸咎於立法院三方爭吵的方式並不理性。

針對台電（9963）預算被砍，是否會漲電價的問題，童子賢表示：「應該為台電抱屈一下」，台電之前的電價能用比較低的價格供應全民，其中包含民生、工業及服務業需求，這隱含台電用自己的虧損來補貼較優惠的電價，如果預算有1,000億被砍，台電負擔會加重，若要繼走下去，一是漲電價，二是繼續舉債。

針對川普總統上任的就職演說，童子賢表示，全球政治經濟專家都緊盯川普的就職演說，市場對此「已暖身兩個月」，但結論並沒有超出原來預期偏差太多，反而有些是往好的地方稍微修正，比如對加拿大、墨西哥、大陸關稅往後延，顯見「第一天並沒有擺出馬上對抗貿易夥伴的姿態」。

針對移民政策，童子賢表示，川普除了強調會驅逐非法移民，但會希望留住在美國留學生；選舉時，川普也揚言要對大陸課徵60%的關稅，事後又放緩。若回過頭檢視，「川普2.0會比之前更有經驗、更成熟，以及更務實推動讓美國再次偉大的政見」，振興美國經濟。

至於是否擴大投資美國，他說不會馬上就提出具體措施，產業發展往往是五年、十年、二十年的規劃，不適合因為一道行政命令，或一個人的政策主張就馬上改變。

針對川普能源政策，童子賢表示，美國是全球石油與天然氣生產的第一名，川普還想要再繼續擴大生產，無非是要壓低美國內部能源價格，帶動製造業競爭力，吸引流失到外國的製造業重新回流美國，也是抑制物價的關鍵。

至於川普在電動車方面的政策，童子賢說，全球電動車最大的消費國不在美國，而是大陸，大約是美國的3、4倍，其次是歐盟，所以大陸和歐盟的電動車政策不改，相信川普禁止美國電動車的補貼，並不會撼動電動車的發展，頂多是替電動車產業帶來困擾。