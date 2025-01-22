預算遭刪藍委稱還有錢可用 府：盼基於常識討論

總統府國務機要費預算遭全數刪除凍結，藍委稱還有其他費用可以流用。總統府發言人郭雅慧今天表示，此說法並非事實。國務機要費是單獨的工作計畫預算科目，依照「預算法」規定，無法辦理流用。

總統府國務機要費用編列3000萬元，遭立委提案刪除與凍結。總統府秘書長潘孟安今從總統府內網發出一封信給總統府內部全體人員，表明因國務機要費遭刪凍，三節禮金取消發放，請大家見諒。

國民黨立委王鴻薇說，總統府沒有其他的特支費、公關費用嗎？沒有其他業務費嗎？這些費用都可以流用。藍委賴士葆表示，總統府辦公費用那麼多，30%都可以流用，也可以自行調整科目。

郭雅慧表示，總統國務機要費預算載明於預算書第36頁，工作計畫名稱為「國務機要」，分支計劃及用途別科目為「國務機要」項下「業務費」項下「機要費」，是單獨的工作計畫預算科目，依照「預算法」規定，無法辦理流用。

郭雅慧指出，過往總統國務機要費的執行，約六成用於慰勞辛苦執勤軍警人員等，四成用於弱勢團體、社福機構贈禮以及緊急急難救助相關事宜。

郭雅慧說，立法院將編列3000萬元預算的國務機要費，減列2000萬元、凍結1000萬元，在預算遭到全數刪除與凍結，且並無其他預算科目可流用前提下，相關運作窒礙難行。呼籲立法院監督預算是職責，但仍盼立委能夠基於常識與事實，理性審查討論，刻意混淆視聽並非國家與人民之福。