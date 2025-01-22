指刪預算衝擊數位韌性 洪孟楷：數發部自證是無用部會
數位發展部今天針對台馬二號海纜斷纜舉行記者會說明，並指數位韌性相關預算遭刪56％，無疑將對我國數位韌性通訊有相當大的衝擊。國民黨立委洪孟楷今天表示，往年的預算都沒想過要做更新維護嗎？坐實數發部就是一個不知未雨綢繆、無用的部會。
洪孟楷表示，數發部成立以來，過去民進黨全面護航，預算幾乎全數通過，結果數發部維護、加強韌性了什麼？現在海纜初判是自然劣化導致，那就代表數發部只會出現問題才想解決問題，並沒有針對定期維護保養，有任何的計劃，難道兩條海纜說斷就斷？往年的預算都沒想過要做更新維護嗎？
洪孟楷批評，數發部成立3年，除了點麵線，狂出國，真的想不到其他政績，不僅打詐做不好，連台鐵、報稅資料，數發部都可以出來亂扯，就連這次自然劣化的海纜還牽拖預算被刪，只是坐實數發部就是一個沒有計劃、不知未雨綢繆、無用的部會。
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