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國務機要費遭刪凍 總統府：依規定無法辦理流用

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關立委稱刪凍國務機要費仍能流用其他預算科目經費維持運作，總統府發言人郭雅慧22日表示，此說法並非事實。總統國務機要費預算載明於預算書第36頁，工作計畫名稱為「國務機要」，分支計劃及用途別科目為「國務機要」項下「業務費」項下「機要費」，是單獨的工作計畫預算科目，依照《預算法》規定，無法辦理流用。

郭雅慧指出，過往總統國務機要費的執行，約六成用於慰勞辛苦執勤軍警人員等，四成用於弱勢團體、社福機構贈禮以及緊急急難救助相關事宜。現行立法院將編列三千萬元預算之國務機要費，減列兩千萬元、凍結一千萬元，在預算遭到全數刪除與凍結，且並無其他預算科目可流用前提下，相關運作窒礙難行。因此呼籲，立法院監督預算是職責，但仍盼立法委員能夠基於常識與事實，理性審查討論，刻意混淆視聽並非國家與人民之福。

立法院 總統府發言人

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