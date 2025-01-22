國務機要費遭刪凍 總統府：依規定無法辦理流用
有關立委稱刪凍國務機要費仍能流用其他預算科目經費維持運作，總統府發言人郭雅慧22日表示，此說法並非事實。總統國務機要費預算載明於預算書第36頁，工作計畫名稱為「國務機要」，分支計劃及用途別科目為「國務機要」項下「業務費」項下「機要費」，是單獨的工作計畫預算科目，依照《預算法》規定，無法辦理流用。
郭雅慧指出，過往總統國務機要費的執行，約六成用於慰勞辛苦執勤軍警人員等，四成用於弱勢團體、社福機構贈禮以及緊急急難救助相關事宜。現行立法院將編列三千萬元預算之國務機要費，減列兩千萬元、凍結一千萬元，在預算遭到全數刪除與凍結，且並無其他預算科目可流用前提下，相關運作窒礙難行。因此呼籲，立法院監督預算是職責，但仍盼立法委員能夠基於常識與事實，理性審查討論，刻意混淆視聽並非國家與人民之福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言