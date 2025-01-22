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賴清德：總預算審議亂象 讓國家成為無油可動的車

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

立法院日前三讀通過114年度中央政府總預算案。身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，對於整個審議過程的亂象以及最終的結果，感到非常遺憾。國家成為一台無油可動的車，不僅僅是國家各項經濟、國防、治安、醫療、體育、文化重大政策推動困難，也會影響到行政機關日常業務的運行。

賴清德指出，在審議過程中，全體國人都可以透過立法院的直播頻道來觀看，不管是邊表決邊修正提案、表決通過後在場的立委才收到提案內容、或是提案通過後又撤回，這樣的表決過程，已經引起國人的疑慮與不安。

賴清德說，要在此向全體國人報告，114年度中央政府總預算案，總共編列3兆1325億元，扣除支付公務員薪水、政府法律義務支出、及地方政府使用的地方計畫型補助及其他補助款項，剩餘的1兆270億元，才是中央政府可以使用的預算。如今，中央政府可以使用的預算，被大幅刪減及凍結高達三成以上，讓政府成為了備好菜卻沒有瓦斯水電可以炊煮的廚房。

賴清德表示，每一項政策和服務，都需要長年滴水穿石、不斷積累的投資，才能開花結果。隨意的凍結、中斷與削減，都會造成難以預測且深遠的負面影響，甚至影響國家的基本運作。

賴清德指出，感謝許多團體及專業人士挺身而出，讓更多國人理解中央政府總預算的重要性，也要呼籲在野黨，政黨之間可以競爭，但應秉持理性監督的原則，千萬不能損害國家利益及全體國人的權益。

民進黨立院黨團總召柯建銘也在中常會表示，呼籲所有黨團同仁要團結，要有信心，一定會迎來最後的勝利。

民進黨 賴清德

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