【重磅快評】卓榮泰騙外行人 「夾菜」姿勢不如謝長廷

立法院三讀通過今年度中央政府總預算，歲出2兆9248億元，刪除6.6%約2075億元。歲出刪減金額雖創史上新高，但仍比去年總預算增加2.56%。不過，總統賴清德及行政院長卓榮泰都說無法接受，研判卓榮泰可能會提覆議；19年前卓的老闆謝長廷因總預算刪減而走人，這次卓榮泰會步上謝的後塵嗎？

2006年1月時任行政院長謝長廷因為總預算被刪除超過300億元，希望提出覆議，但不被時任總統陳水扁接受而請辭；請辭翌日，謝暗示請辭最大原因就是總預算覆議案沒有得到總統府支持；不過外界解讀，謝請辭主要是府院黨不同調，加上民進黨縣市長敗選、陳水扁有意換閣揆以挽回民心，總預算覆議未獲支持成了下台的最後一根稻草。

當時謝長廷的秘書長就是現在的行政院長卓榮泰，謝長廷當年未提覆議即走人；今日主角易人，他的大弟子卓榮泰是否會創下憲政首例，成為首位針對總預算案提出覆議的閣揆？位子還坐得穩嗎？格外引發關注。

同樣是面臨國會朝小野大的困境，卓榮泰和謝長廷不同的是，當年陳水扁並不支持提覆議，民進黨主席游堃錫也不認同；但今日的卓榮泰早就表態，如果總預算被報復性刪減就要「自力救濟」；總預算三讀後，他以勘災為由未依往例前往立法院致意，副院長鄭麗君也未出席，幾已擺明行政院就是要提覆議、釋憲，那裡還顧得到禮儀。

另一個重要關鍵是，兼民進黨主席的總統賴清德在總預算三讀後立即表態，直接「下令」行政院儘速盤點窒礙難行之處，以及可能停擺的服務，向全體國人報告；賴清德說得再清楚不過，就是要行政院趕快提覆議，在時程上也要和大罷免起跑無縫接軌，完全是一條龍的作業。

只不過，賴清德要行政院儘速盤點窒礙難行之處，恐怕不是那麼容易；卓榮泰只能拿粗糙的數據來糊弄一番，聲稱3.1兆總預算要扣掉1.5兆法定支出、再扣2500多億的一般性補助，實際可用約1.3兆；如果用1.3兆來算，刪減2100億是佔總預算的16%，在野將國家置於危險之中，在野刪預算是要癱瘓政府。

卓榮泰拿法定支出作文章，完全是騙外行人，試問那一年的中央政府總預算是不用包括法定支出？根據立法院統計，近年我國歲出法律義務支出比率偏高，從107年度的1兆3,914億元逐年增加至1兆5,378億元，今年歲出還有成長，法定支出也沒有特別增加，怎麼卓內閣就會偏偏覺得這樣會癱瘓政府、窒礙難行？扁馬蔡時代的行政院怎麼沒癱瘓？

李慧芝這次發言也因此特別謹慎，日前她針對財政收支劃分法修法，聲稱明年度總預算可能重編，結果被主計總處及財政部打臉，藍委斥李發布假訊息；這次談總預算，李慧芝只說行政院認為有窒礙難行、無法接受的地方是立法院相關說明與通案統刪部分的決議內容並不相同，附和卓揆的論點其實不多。

謝長廷的政治哲學是「菜若沒到你面前就去夾，姿勢會很難看，而且最後可能還是夾不到」，卓榮泰奉賴清德之令，菜怎麼來就怎麼夾，也管不得什麼姿勢；總預算審查前，卓揆可以和在野吃和解飯，禮數十足，總務算審完，連打個招呼都不想。

民進黨不想幹實事，光一個總預算案也能搞得朝野烏煙瘴氣，只會造謠抹黑在野，恫嚇誤導民眾；要知道的是，民意如流水，難保賴清德來日也要學陳水扁換閣揆以挽回民心，只是謝長廷還稍有風骨，卓榮泰屆時只能帶著「覆議院長」、「釋憲院長」難堪的封號下台。