府三節禮金發不出來！綠委：藍白鬥總統 府員工被波及

立法院三讀通過中央總預算案，總統府「國務機要」費用編列3千萬元，遭提案刪除與凍結。總統府秘書長潘孟安對內發出一封信，表明因國務機要費遭刪凍，三節禮金取消發放。民進黨立委林俊憲表示，「總統府只是第一個」，這些員工不是什麼政黨人士，只是因藍白要鬥總統被波及。

林俊憲今表示，這只是第一個，畢竟民眾黨代理主席黃國昌保證過了，「一定刪到讓每個國人有感。」潘秘書長發信，府內員工往例都有的三節禮金，因為支應來源的國務機要費，被藍白全數刪除凍結，所以今年發不出來。這些員工不是什麼政黨人士，只是做一分工作、只是因為藍白要鬥總統，所以被波及。很快先是總統府員工，再來是其他公務員、約聘人員、申請補助的民眾，甚至只是使用國立場館，陸續人人都有感。

林俊憲說，國民黨不要以為再幾天就過年，這幾天縮起來避避風頭，過完年亂刪預算的事就會翻頁、罷免就會熄火。現在只不過是火苗而已，就怕成這樣，等到過完年受影響的人柴火陸續添進來，「你們才會見識到什麼叫『星火燎原』。」

林俊憲直言，直到現在，藍白還有一種僥倖心理，不斷造謠說被刪凍的項目不會被影響，這某種程度上，也是潛意識裡對民進黨執政的信任吧，覺得民進黨政府神通廣大，在毫無底線的鬧完、表演完，還能無中生有變出預算，不讓施政受影響，「但很抱歉，這一次，我們不能、也不想幫藍白擦屁股了。」