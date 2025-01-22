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審機密預算時向中國直播？ 葉元之：不認識國台辦的人

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委葉元之在立法院審查機密預算時開直播，民進黨立院黨團總召柯建銘今指葉元之是向中國直播，違反憲法及國安法。葉元之澄清，一開始沒注意到，意識到趕快關掉直播；他強調，「國台辦一個人也不認識，現在還硬被扣紅帽子，這蠻不能接受。」圖／聯合報系資料照片
國民黨立委葉元之在立法院審查機密預算時開直播，民進黨立院黨團總召柯建銘今指葉元之是向中國直播，違反憲法及國安法。葉元之澄清，一開始沒注意到，意識到趕快關掉直播；他強調，「國台辦一個人也不認識，現在還硬被扣紅帽子，這蠻不能接受。」圖／聯合報系資料照片

國民黨立委葉元之於昨天立法院審查機密預算時，忘記關掉直播，遭民進黨立院黨團總召柯建銘質疑是向中國直播，涉違反憲法及國安法。葉元之今天澄清，一開始沒注意到是在審機密預算，意識到後就關掉直播，強調他不認識任何一個國台辦的人，不能接受被硬扣紅帽子。

立法院前天（20日）起不斷電表決總預算提案20小時，昨天清晨處理到機密預算時，主席、立法院副院長江啟臣清場，但葉元之此時仍在直播，引發爭議。柯建銘今天表示，葉元之在審查機密預算時向全球直播、對中國直播，這顯而易見，犯罪事實明確，違反憲法及國安法，他不相信高檢檢察官看不到，所以葉元之關定了。

面對綠營指控，葉元之今天還原昨天狀況，指審預算是一個委員會一個委員會接續審，直播就一直放在桌上，在審查時機密預算時已經凌晨5、6時，一開始沒注意到直播還開著，但印象中主席有講到「手機」，自己馬上意識到，趕快關掉直播，不是外界說的故意趁機密會議開直播。

葉元之指出，當時主席有說，如果想要看機密資料，大家可以去前面簽名領取，還要歸還，且他根本沒有拿。

葉元之重申，當時太累沒注意到還在直播，主席一講「手機」，就想到趕快關掉，完全沒拍機密文件。葉元之也強調自己已經10、20幾年沒有去大陸了，國台辦一個人也不認識，現在還硬被扣紅帽子，不能接受。

國安法 直播 葉元之

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