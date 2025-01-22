媒體造謠大砍國手移訓預算 黃國昌：NCC一如往昔沉睡

立法院會昨天三讀通過114年度中央政府總預算案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，三立電視公然做假新聞，造謠立法院刪減體育署11億2000萬元「國外旅費及出國訓練費」，至今沒有說明道歉，通傳會也一如往昔沉睡，黨政軍退出媒體淪為大笑話。

黃國昌下午在臉書以「張榮華出來面對，NCC不要再睡！」為題發文指出，教育部體育署總預算為74億8000萬元，三立電視以此作為母數，得出刪減11億2000萬元的結論，造謠立法院刪減體育署11億2000萬元「國外旅費及出國訓練費」，根本公然做假新聞。

黃國昌說，今年度體育署僅編列70萬8000元的國外旅費預算，通案刪減15%就是刪除10萬6200元，何來刪除11億2000萬元之有，「這樣的做法，已經不是對公共事務的看法或觀點不同，而是徹頭徹尾的假新聞。」

黃國昌直言，可笑的是從被拆穿迄今，三立電視沒有一句說明或道歉，只是悄悄把新聞下架，而國家傳播通訊委員會（NCC）也一如往昔沉睡，黨政軍退出媒體為何淪為大笑話，在民進黨主政之下由此可見一斑。