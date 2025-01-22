預算被刪政府癱瘓？ 國民黨團：賴政府加入側翼一條龍造謠

立法院昨天通過114年度中央政府總預算案三讀，刪除2075億元，歲出2兆9248億元。賴清德總統表示，完全無法接受，會請行政院儘速盤點窒礙難行之處。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，執政黨針對在野黨刪減預算的造謠抹黑史無前例，整個賴政府部門變成「造謠國家隊」。

王鴻薇表示，立法院在審查總預算期間，滿天飛的謠言來自綠營側翼，以及連行政部門都加入造謠部隊，儼然是一條龍式「造謠國家隊」。

王鴻薇說，昨天完成總預算三讀後，在預算統刪、各委員會及院會處理部分，總共刪除了2075億元，其中包含補貼台電的1000億元。這些預算刪除後，114年度中央政府總預算歲出規模，由原來行政院所提的3兆1325億元，調整為2兆9250億元，仍創下史上新高；對照民進黨政府鋪天蓋地的造謠，不斷對外宣稱政府要癱瘓了、關門了，是多麼的荒謬。

王鴻薇指出，若再跟前年2兆6278億元、去年2兆8519億元比較，今年2兆9250億元的歲出預算會讓政府癱瘓、關門，那麼過去的政府沒有關門，現在創下史上最高歲出預算規模的賴政府，是要怎麼關門？是不是應該告訴國人？還是賴政府的小編和官員，集體、有系統地在嚇唬老百姓？

針對造謠內容，王鴻薇舉例，在114年度中央政府總預算當中的統刪部分，刪除國外旅費及出國教育訓練費15%，但綠媒報導竟然無限擴大，稱立法院刪掉國外旅費11億元，是刪掉運動選手出國旅費，引來國人恐慌和網軍出征。

王鴻薇說，事實是體育署回覆給立委，體育署官員今年度國外旅費70萬8千元。換句話說，就算全刪也只是刪掉70萬8千元，更何況是刪掉70萬8千元的15%，也就是10萬6200元，何來的11億元？她指控這些綠媒就開始造謠，透過社群平台廣泛發放。

對於側翼稱行政院雲嘉南聯合服務中心業務費凍結後，南部民眾必須到台北辦護照，王鴻薇說，辦護照這是外交部領事事務局的業務，領事局在各地都設有辦事處，而換新護照都必須繳交1300元規費，不是無償辦理；又如統一發票獎金，這是法定預算不得刪除，民進黨政府和部會首長竟然公開造謠說未來統一發票獎金將縮水等。

王鴻薇提到，更扯的造謠內容是，節能家電補助被刪除，但問題是立法院審查預算根本沒有這一項；教育部臉書稱學前教育經費69.5億元被刪除，就學補助沒有了、幼教人員薪資補助沒有了，事實是教育部悄悄將梗圖下架，「民進黨政府各部門是吃造謠自助餐嗎？」

會計師出身的國民黨團副書記長張智倫以內政委員會預算為例，他說，無論是委員會還是院會，減列金額為16億元，占總預算刪減比例較低，但民進黨卻發動造謠文宣、梗圖，誆稱租屋補貼拿不到，事實上是刪除以公帑去補助不正當、黑金的項目，尤其是警政、消防權益一塊錢都不會少。

張智倫強調，國民黨團無法接受拿人民納稅錢，去支持特定的民間團體，如黑熊學院等，將預算變成酬庸工具，絕對不能接受。

有關外交國防預算部分減列金額55億元，張智倫說，民進黨執政時期，外交部門發生多起霸凌案根本沒有解決，減列預算當中絕對不會減少憲兵的戰鬥加給、改善國軍文化與心理支持系統，尤其是軍公教調薪絕對拿得到，而減列預算最大的原因，是要求民進黨政府不要拿公帑做大內宣、執行無效的外交工作。