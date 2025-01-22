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難逃總預算大屠殺 彭啓明：出國恐連經濟艙都坐不起

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
針對出國經費統刪6成一事，彭啓明說，未來若要出國參加碳邊境關稅等會議，恐連經濟艙都坐不起。圖／Yahoo TV《齊有此理》提供
針對出國經費統刪6成一事，彭啓明說，未來若要出國參加碳邊境關稅等會議，恐連經濟艙都坐不起。圖／Yahoo TV《齊有此理》提供

立法院昨完成三讀114年度中央政府總預算案，總預算歲出3兆1324億創史上新高，然而被刪減2075億也是史上最高，占總預算比率6.64%。其中針對出國經費統刪6成一事，環境部彭啓明表示，未來若要出國參加碳邊境關稅等會議，恐連經濟艙都坐不起。

根據環境部114年度預算顯示，今年度歲出預算編列約77億元，今年度被立委提案刪減3.54%、凍結12.83%，比率均為近5年最高。

彭啓明今天於 YahooTV《齊有此理》節目受訪指出，這次預算凍結比例從原本2%左右暴增到12.83%，不少已在公部門服務30年的公務員也說沒看過這樣的情形。

針對出國費用統刪6成，彭啓明說，未來若出國參加碳邊境關稅等重要會議，恐怕連經濟艙都坐不起。

彭啓明說，自己很努力讓立法委員知道環境部的努力，委員們對環境部其實都很支持，對自己也有很高的期許，然而要讓馬兒好，一定要讓馬兒吃草，環境部在當時是所有部會中第一個預算出委員會的，但這次預算「無差別屠殺」遍及所有部會，沒有經費就無法做事，確實感到很大的挫折。

彭啓明 環境部

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