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傳政院擬對總預算提覆議 林思銘：通過可能性極低

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長林思銘。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團書記長林思銘。圖／聯合報系資料照片

立法院昨日三讀通過今年度中央政府總預算案後，朝野隔空交火，傳行政院長卓榮泰可能提出覆議。國民黨立院黨團書記長林思銘今日表示，覆議最終仍需送回立法院審議，且通過的可能性極低。

林思銘表示，立法院刪減總預算約939億元，占總預算的3%，加上委員會及院會刪減的部分，總額約2075億元。即便刪減後，行政院仍有約2.9兆元的可用資金，足可支應各部會正常運作，因此對施政影響有限。

外傳卓榮泰可能將總預算移請立法院覆議，林思銘說，覆議最終仍需送回立法院審議，且通過的可能性極低。現有刪減與凍結預算，並未削弱行政部門的施政能力，行政院應正視這一點，並務實面對立法院的最終表決結果。

林思銘指呼籲，行政部門與立法院合作，共同守護台灣的利益，推動各項施政，以回應國民的期待。財政預算是政府施政的基石，應以理性務實的態度處理分配問題，不應陷於黨派對立，應以全體民眾福祉為首要考量。

林思銘 立法院

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