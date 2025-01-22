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籲全台大罷免藍委 曹興誠：綠不支持就是國民黨傀儡

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
聯電創辦人曹興誠（右）今天以志工身份率各地罷免團體代表、台派團體成立「反共護台志工聯盟」。記者邱德祥／攝影
聯電創辦人曹興誠（右）今天以志工身份率各地罷免團體代表、台派團體成立「反共護台志工聯盟」。記者邱德祥／攝影

藍白立委聯手大刪中央政府總預算。聯電前董事長曹興誠今天邀集全台罷免團體共同成立「反共護台志工聯盟」，呼籲民眾出來罷免毀憲亂政的立委。一定要出來罷免這些賣台內奸，民進黨稱當家不鬧事，這種心態是當家不管事，若民進黨不出來支持，就是國民黨的傀儡。

曹興誠表示，國民黨親共賣台，在國際上已經是普遍認知，但在台灣還有很多人在盲目的支持國民黨，因為這些人一直都遭到國民黨的誤導和欺騙。

曹興誠指出，反共護台志工聯盟是由不分藍綠、不分黨派的志工成立的。台灣的藍綠對立，是中共和國民黨長年統戰挑撥造成的，藍綠彼此不是敵人，中共才是共同的敵人。

曹興誠批評，國民黨立委在立法院毀憲亂政，不反共卻投共，所以他們不配稱為藍色，而是紫色立委。他們不僅背叛了中華民國，還甘願充當中共侵略台灣的先鋒隊，砸爛台灣的紅衛兵。大聯盟第一件要做的事，就是藍、綠聯手，驅逐紫色。

國民黨 曹興誠 罷免

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