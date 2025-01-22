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海委會預算刪凍百分比新高 管碧玲：不能要馬兒好又不吃草

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海委會主委管碧玲今天表示，這次預算刪凍百分比，是海委會成立以來最多，尤其海巡被大家期待國安角色日益吃重，不能要馬兒好又要馬兒不吃草。記者王勇超／攝影
海委會主委管碧玲今天表示，這次預算刪凍百分比，是海委會成立以來最多，尤其海巡被大家期待國安角色日益吃重，不能要馬兒好又要馬兒不吃草。記者王勇超／攝影

海委會114年度預算案歲出預算共計減列10億7882萬8千元，凍結12億4561萬。海委會主委管碧玲今天表示，這次刪凍百分比，是海委會成立以來最多，尤其海巡被大家期待國安角色日益吃重，不能要馬兒好又要馬兒不吃草，希望能有救濟管道。

管碧玲說，海保署8億元經費被刪4000多萬，是「極少拮据不足經費的重大失血」；海巡被大家期待國安角色日益吃重，將面臨嚴峻挑戰，不能要馬兒好又要馬兒不吃草，「海空一體精銳海巡」未來將大量引進空中能量，部屬無人機系統，引進AI最新科技，成為一個更有能力了解海域態勢感知能力的海巡署，符合人民守護國家安全的期待。

管碧玲表示，海巡經費遭刪凍，船艦的維保及新船艦的建造也會受影響，海巡每年都加速度在交船，但再怎麼加速交船都比不上中國，「比不上我們的敵人」，怎麼能擋。

管碧玲透露，下個階段會有9年造艦計畫，目前在審議中，若通過將會是比過去更大的造艦計畫，但「你在怎麼造，都比不上人家多，人家天天近來騷擾，我們就是挨打」，這種事怎麼能刪預算或凍結預算。希望能有救濟管道。

管碧玲說，對海巡的影響還包括宿舍、電費，有家長透過首長信箱寫信給她，希望宿舍能開冷氣，但海巡到目前為止冷氣不敢全面開，去年結帳電費仍少1000萬元，是行政院用第二預備金替海巡結帳，這次又被刪1700多萬元經費，等於明年海巡電費就少了2700多萬元。

管碧玲今天上午到高雄軟體園區出席「海委會113年度施政成果記者會」，會後接受記者提問表示，海委會自民國2018年成立以來，今年預算增幅比例為歷年來第3名，但刪減及凍結的百分比是歷年最多，相較預算增幅最多的2020年來看，今年刪凍百分比較2020年多出將近3倍。

管碧玲強調，預算不能只看刪減百分比，而是要看哪些計畫受阻礙，例如發包造船不可能用70％預算發包，當然要全額發包，但未來有30％不確定要不要得到，恐要調整契約、延期計畫，「預算編列每一分錢都在刀口上，都是必須要使用的經費，這就是行政上的浩劫，在行政上遇到的困難。」

海委會 海巡署 管碧玲

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