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總統府三節獎金沒了？凌濤批混淆視聽 慣老闆真面目

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安。圖／聯合報資料照片
總統府秘書長潘孟安。圖／聯合報資料照片

總統府國務機要費用編列3000萬元遭立院刪除與凍結。總統府祕書長潘孟安發信給府內員工，表明三節禮金取消發放。國政基金會副執行長凌濤說，今年春節禮金應是去年已編列的預算，與新年度預算無關，賴清德慣老闆的真面目「自己享受，員工吃苦。」

凌濤指出，總統府的國務機要費長期被外界質疑成為「總統私房錢」，缺乏公開透明，過去多次遭監察院糾正。如今藍白聯手刪減、凍結各1000萬元，要求總統府三個月內向立法院說明後方可動支，這樣的決策合情合理。

凌濤說，潘孟安今突然發布道歉信，稱員工三節禮金不再發放，這一粗糙的政治操作迅速引發輿論反彈，網友在各大新聞平台留言怒批「別再演了」、「詐騙到極點」。今年的春節禮金應該是去年已經編列的預算，與新年度預算毫無關聯。將此事歸咎於國務機要費被刪減，明顯是混淆視聽、刻意造謠。

凌濤也說，賴清德可以大手筆動用國安局預算，更新價值不菲的BMW 760i Protection防彈座車，卻以國務機要費刪減為由，削減基層員工的應得權益。這種行為無疑暴露他「爽自己、苦員工」的本質，典型的惡劣慣老闆心態。雖然預算來源不同，但賴清德只顧自己形象的做法，已昭然若揭。

凌濤說，賴清德的政治操作一貫充滿鬥爭性，卻屢屢決策失誤，導致每一步都輸。更令人不齒的是，他總是將後果推給總統府與基層員工承擔。從不支持「警察人事條例」修正提高退休警消所得替代率、反對「禁伐補償條例」增加給原住民的補償金額，到這次國務機要費爭議，賴清德的行為充分展現他漠視基層權益、只顧自身利益的真面目。

凌濤 國務機要費 總統府

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