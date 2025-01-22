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官員出國被刪減 藍：不影響運動員出國

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨22日召開記者會，針對總預算刪減等論述進行回應。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨22日召開記者會，針對總預算刪減等論述進行回應。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「在野黨刪減的是官員的出國費，不是選手的！而政府本來就承諾要節能，刪減水電費更可讓政府落實承諾！」藍營議員黃心華22日指出，總預算刪減3.4%，選手的訓練、民眾的補貼、節能的補助，甚至發票的獎金等，都不會受到影響。同黨議員詹為元也說，國家政策是「法定保留預算」，不會因為宣傳費用被刪，就無法執行。

刪官員教育訓練費

國民黨新北市議員黃心華表示，這次立法院主要刪減首長特別費，這與人民沒有關係；其次是媒體宣傳費，這幾年，政府將寶貴的宣傳資源拿去給特定媒體或民間機構做歪曲與扭曲事實的宣傳；再則是水電費刪10%，民進黨上台之前曾承諾要節電300億度，既然執政了就要作到，最後是出國的教育訓練費，指的是官員的出國教育訓練，不是選手。

「選手出國是用運動發展基金或其他的預算，」黃心華說，外界謠傳會影響運動員權益的狀況完全不是事實。他強調，選手的訓練、民眾的補貼、節能的補助，甚至發票的獎金等，都不會因為總預算刪減受到影響。他強調總體的刪除比例僅3.4%，難道人有100元、只被刪了3.4元就說這個家要毀滅了、世界末日了嗎？

賴神也曾大刪公視

國民黨發言人楊智伃則指出，民進黨過去也是毫不留情刪預算，2015年教育部年度預算被綠委凍結136億元；民國97年曾擔任立委的總統賴清德凍結公視4.5億元預算，難道如同現今文化圈所講的，當年公視就無法產出優秀作品嗎？

她不滿說，在野黨要求國防部改善性平教育與相關制度、憲兵納入戰鬥部隊加給範疇、有效應對國軍內部自殺事件頻發問題等提案，民進黨居然全部反對，民進黨口口聲聲要抗中保台，叫人民上戰場，對國軍的態度居然這樣嗎？難道國軍不如獲得大量補助費用的黑熊學院嗎？

社福是法定預算

同黨台北市議員詹為元也指出，國家總體預算很多是法定預算，本來就保留了，項目本來就應該會執行的哦，真正砍掉的是政府官員出國旅行費用以及大內宣與大外宣費用，根本不是人民所需要與必要的社會福利。他批評說，民進黨宣傳總預算被刪，統一發票獎金或很多社會補助拿不到等，是以假訊息帶動社會的對立。

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民進黨 議員

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