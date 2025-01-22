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教部業務費遭凍結25% 教長：恐影響約聘僱人員薪水

中央社／ 台北22日電

教育部114年經常支出業務費被立法院凍結25%，教育部長鄭英耀今天表示，業務費遭凍結，可能對政策推動的後勤支援及約聘僱人員薪水產生影響，盼過年後早日解凍。

教育部今天舉行國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，鄭英耀、教育部政務次長葉丙成等人出席。

教育部今年主管的公務預算3623億元，其中經常支出業務費約50億元。

鄭英耀會前接受媒體聯訪時提到，114年教育部經常業務費被凍結25%，業務費是人力與行政營運上的費用，經費遭凍結可能對政策推動的後勤支援及約聘僱人員薪水產生影響，希望過年後，立法院早日解凍這些經費，讓教育順暢推動。

今天出席交接典禮的新任校長為中央大學校長蕭述三、勤益科技大學校長陳坤盛、雲林科技大學校長張傳育；續任校長為台灣科技大學校長顏家鈺、陽明交通大學校長林奇宏、暨南國際大學校長武東星。

鄭英耀指出，隨著AI快速發展，高教有許多競爭及合作，也面臨很多挑戰，感謝這些承擔責任的校長，除了要有勇氣，更是對台灣新世代人才培育的承諾。

鄭英耀提到，國立大學過去受公務預算及法規牽絆，20多年前改為校務基金後，如何善用學校、校友、產業資源，都要靠校長的大智慧；卸任中央大學校長的周景揚雖是科技人，卻有精準理財專長，中央大學有不少台積電股票，對校務基金有所幫助，相信能透過經驗傳承，讓中央大學有更好發展。

另外，鄭英耀也很佩服卸任雲科大校長的楊能舒，政府投資1塊錢，他能賺1塊2，讓政府經費在產學合作上創造更大效益；而3名續任校長除了專業，也有很強膽識願意續任，相信他們為學校的付出，都能獲得歷史見證。

中央大學 教育部 鄭英耀

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