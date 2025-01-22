國民黨：體育署預算更勝去年 國手權益一項沒少

立法院三讀114年中央政府總預算案，外傳體育署11億元預算被砍，將影響國手權益。國民黨發言人楊智伃駁斥，強調今年體育署預算比去年增加19億元，漲幅高達36％，選手福利、獎補助各地方政府、體育協會、學校機構，支應國手、教練組訓、參賽等經費完全沒刪。

楊智伃指出，近幾天很多總預算的謠言一個比一個扯，最可悲的是這些謠言都是來自於政府，三讀後的總預算仍創歷史新高，但政府卻詐騙民眾說福利被刪、權益被刪，試圖製造對立與仇恨，激化年後罷免潮。

楊智伃說明，昨天傳出體育署預算被砍11億元會影響國手，去年體育署總預算是54億元，今年是73億元，體育署總體預算刪減加凍結比率，合計只刪除1.96%，選手福利、獎補助各地方政府、體育協會、學校機構，支應國手、教練組訓、參賽等的經費完全沒刪。

楊智伃說，只有在「推展全民運動」的獎補助費科目共計2.12億餘元預算中，凍結2000萬元，各單位提出更好的報告就可以解凍，預算還是有的。

楊智伃說，作為政治工作者，也是國體大的校友，可以理解一般非相關專業的民眾，對立法院運作、審查預算、協商議程等過程的不熟悉，更能體會體育界的朋友權益的期待、保護與支持，但有政府不但不提供正確資訊，還試圖詐騙民眾以獲得政治利益，用謊言包裝偽善的糖衣。

楊智伃說，今年度預算不減反增，更希望體育署好好使用經費，幫助所有熱愛體育、從事體育產業的好朋友們，打造更蓬勃、健康、充滿活力以及實現熱血夢想的體育環境。