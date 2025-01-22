快訊

再創生肖年封關點位史上最高！金龍年漲30% 台股上漲225點、收23,525點

曾說「生活給我一拳」…江坤俊突宣布最後門診日 未來新動向曝光

嚇死人！日本岐阜多處突現「動物頭顱斷肢」 居民心驚：不敢深夜外出了

國民黨：體育署預算更勝去年 國手權益一項沒少

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
外傳體育署11億元預算被砍，將影響國手權益。國民黨發言人楊智伃駁斥，強調今年體育署預算比起增加19億元，漲幅高達36％，選手福利、獎補助各地方政府、體育協會、學校機構，支應國手、教練組訓、參賽等經費完全沒刪。圖／取自楊智伃臉書
外傳體育署11億元預算被砍，將影響國手權益。國民黨發言人楊智伃駁斥，強調今年體育署預算比起增加19億元，漲幅高達36％，選手福利、獎補助各地方政府、體育協會、學校機構，支應國手、教練組訓、參賽等經費完全沒刪。圖／取自楊智伃臉書

立法院三讀114年中央政府總預算案，外傳體育署11億元預算被砍，將影響國手權益。國民黨發言人楊智伃駁斥，強調今年體育署預算比去年增加19億元，漲幅高達36％，選手福利、獎補助各地方政府、體育協會、學校機構，支應國手、教練組訓、參賽等經費完全沒刪。

楊智伃指出，近幾天很多總預算的謠言一個比一個扯，最可悲的是這些謠言都是來自於政府，三讀後的總預算仍創歷史新高，但政府卻詐騙民眾說福利被刪、權益被刪，試圖製造對立與仇恨，激化年後罷免潮。

楊智伃說明，昨天傳出體育署預算被砍11億元會影響國手，去年體育署總預算是54億元，今年是73億元，體育署總體預算刪減加凍結比率，合計只刪除1.96%，選手福利、獎補助各地方政府、體育協會、學校機構，支應國手、教練組訓、參賽等的經費完全沒刪。

楊智伃說，只有在「推展全民運動」的獎補助費科目共計2.12億餘元預算中，凍結2000萬元，各單位提出更好的報告就可以解凍，預算還是有的。

楊智伃說，作為政治工作者，也是國體大的校友，可以理解一般非相關專業的民眾，對立法院運作、審查預算、協商議程等過程的不熟悉，更能體會體育界的朋友權益的期待、保護與支持，但有政府不但不提供正確資訊，還試圖詐騙民眾以獲得政治利益，用謊言包裝偽善的糖衣。

楊智伃說，今年度預算不減反增，更希望體育署好好使用經費，幫助所有熱愛體育、從事體育產業的好朋友們，打造更蓬勃、健康、充滿活力以及實現熱血夢想的體育環境。

楊智伃 體育

延伸閱讀

拒浮編浪費！國民黨：賴清德任立委曾凍結公視4.5億元

錯誤資訊誤導洪一中 洪孟楷：體育署今年預算大增19億

中職／體育署預算被砍引熱議！高志綱：運動員值得國家支持

洪一中轟藍白刪體育預算「非壞即笨」 名嘴舉數據：被假新聞帶風向了

相關新聞

總統府員工春節禮金沒了 藍委批：公關費等可流用卻欺負基層

有媒體報導稱，總統府秘書長潘孟安今日發出內部致歉信，因立法院全數刪減或凍結「國務機要費」3千萬元，原訂發放給總統府員工的...

預算被刪部會不先溝通 賴士葆：事後轟在野配合大罷免

立法院大刪今年度總預算2075億元，行政單位紛紛事後發新聞稿回擊，不少在野黨立委看了不解，部會首長事前不來溝通，事後才發...

大刪總預算影響施政？馬文君揭實情：別讓假訊息魚目混珠

今年度中央政府總預算，行政院編列3兆1324億元，立法院刪除2075億元。立委馬文君說，2兆9248億元，仍是中華民國史...

洪一中轟藍白刪體育預算「非壞即笨」 名嘴舉數據：被假新聞帶風向了

黃揚明表示，原來體育署被刪11億，是《三立新聞》將統刪出國旅費、訓練費的15％，用體育署年度預算全額計算的結果，根本是假新聞。他澄清，實際上，體育署今年出國旅費的預算編列為70.8萬元、教育訓練費45萬元，統刪15％，其實是砍17萬多元，但這些出國旅費預算、教育訓練費都是用來為公務員和官員使用，與選手並無關聯，居然連總教練洪一中和一堆新聞媒體全被假新聞帶風向。

難逃總預算大屠殺 彭啓明：出國恐連經濟艙都坐不起

立法院昨完成三讀114年度中央政府總預算案，總預算歲出3兆1324億創史上新高，然而被刪減2075億也是史上最高，占總預...

傳政院擬對總預算提覆議 林思銘：通過可能性極低

立法院昨日三讀通過今年度中央政府總預算案後，朝野隔空交火，傳行政院長卓榮泰可能提出覆議。國民黨立院黨團書記長林思銘今日表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。