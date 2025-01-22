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綠指總預算違法違憲 藍：立院不送出預算案才是違憲

中央社／ 台北22日電

民進黨團總召柯建銘指總預算送或不送都是違法違憲。國民黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，審查預算是憲法賦予立法院的權力及義務，立法院不送出預算案才是違憲。

立法院會昨天三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出共減列約新台幣2075億元。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，最後確定的總預算案刪減數與凍結數，在沒人知道的情況下就送去總統府，絕對違憲，他也認為絕對無法送出讓總統公告。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇、副書記長張智倫等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會。王鴻薇表示，審查總預算不是今年才有，審查預算是憲法賦予立法院的權力及義務，立法院不送出預算案才是違憲。

王鴻薇指出，今年審查預算都是依循過去的程序，先進行朝野協商，再把協商無法達成共識的部分拿到院會表決，今年比較不同的是，朝野協商被柯建銘講好幾個小時的廢話而破壞，無法進行實質的朝野協商談預算，這樣就算違憲嗎，柯建銘又變成大法官了嗎。

對於總預算案通案的詳細刪減金額，王鴻薇說，往年審查預算都有通案刪除，就請主計總處提供給立法院詳細的金額就好了，過去的流程也都是如此，請問主計處有什麼問題嗎。

王鴻薇表示，大家已經看得很清楚，這次總預算案的審查，民進黨動員側翼、政府部會造謠，就是為了幫大罷免加溫。這次在審查總預算中，就抓出很多政府預算流入民間團體，而這些團體就是大罷免的主要成員。

王鴻薇指出，民進黨的罷免三部曲就是造謠、給錢、假借民團罷免在野黨立委，目的就是為了想要翻轉國會席次，如果讓民進黨得逞，未來中央政府總預算就可以愛怎麼編就怎麼編，愛怎麼花就怎麼花。

王鴻薇表示，這次總預算案審查過程，謠言滿天飛，甚至連政府部會都加入造謠團隊，根本是一條龍的造謠國家隊。三讀後的總預算歲出規模仍有2兆9250億元，仍是史上新高，如果過去政府都沒有關門，今年要怎麼關門，還是政府官員及小編都只是在造謠嚇唬民眾。

王鴻薇指出，刪除預算嚴格把關本就是在野黨的天職，不會像民進黨立委全部撤案，完全放水，在野黨絕對不會放水，而是會嚴格幫納稅人把關。

王鴻薇 立法院

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