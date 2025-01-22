拒浮編浪費！國民黨：賴清德任立委曾凍結公視4.5億元

立法院日前三讀中央政府總預算案，府院與民進黨都稱推動業務將窒礙難行。國民黨今天舉行記者會說明，此次總預算刪減是拒絕民進黨浮編浪費，不會影響民生權益；國民黨發言人楊智伃質疑，賴清德總統任立委時曾凍結公視4.5億元預算，難道當年公視就無優秀作品嗎？

新北市議員黃心華指出，此次立法院刪減的主要領域，第一是首長特別費，其次是媒體宣傳費，這幾年政府宣傳資源都被拿去給特定媒體或特定民間機構做扭曲事實的宣傳；第三是水電費刪10%，民進黨曾承諾要節電300億度，既然執政就要有信譽，由政府機關帶頭節電。再來是出國的教育訓練費，指的是官員的出國教育訓練，外界謠傳會影響運動員，完全不是事實。

黃心華指出，總預算總體刪除比例僅3.4%，對於100元只被刪了3.4元，就說這個家要毀滅了，難道是世界末日了嗎？民進黨無能就自己承認。對於補貼台電的1000億元遭砍，民進黨政府說非核家園，一邊騙人民說不會漲電價，另方面拿人民的錢去補貼台電，這不是一個大騙局嗎？

黃心華說，國家財政非常寬鬆，連年總預算超徵，且過去8年舉債2.5兆，對於民進黨政府而言，政府手頭的錢非常多，如果在野黨不能加強監督、審核預算，就會讓政府亂花大把的人民納稅錢。政府一再誤導人民國家運作不下去，說在野黨都是中共同路人，事實是民進黨政府惡意挑起社會仇恨，根本不夠格、沒有能力領導國家。

楊智伃指出，當年民進黨也是毫不留情刪預算，2015年教育部年度預算被綠委凍結136億元；時任立委賴清德凍結公視4.5億元預算，難道如同現今文化圈所講的，當年公視就無法產出優秀作品嗎？談及陸委會預算，2012年民進黨在野時說，陸委會預算是要被統戰、附和中國大陸、當中共同路人，如今為何陸委會預算就是要應對統戰？

楊智伃再舉例，2015年「抗戰70周年活動花7千萬，被綠委批馬政府搞宣傳省救命錢」，她質疑，真正的抗戰英雄不紀念，卻把錢給民主種菜的黑熊學院？黑熊民主種菜2218萬元，黑熊園遊會三場900萬元、「韌性國家醫療整備計畫」也有黑熊身影；文化部補助244萬元票房的「衝組」補貼1900萬元。

楊智伃批評，寧願讓黑熊民主種菜也不給憲兵加給，寧願照顧民進黨立委沈伯洋的玻璃心，也不願花錢讓國軍改善心理健康，包括要求國防部改善性平教育與相關制度、憲兵納入戰鬥部隊加給範疇、有效應對國軍內部自殺事件頻發問題等提案，民進黨居然全部反對。

針對體育署預算被刪減的謠言，楊智伃強調，選手福利完全沒有被刪減，體育署整體預算是增加的，去年預算是54億元，今年2025年是73億元，不減反增。