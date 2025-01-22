大罷免潮被列第一波 傅崐萁批：肥綠政府、瘦小老百姓

全台掀起大罷免潮，國民黨立院黨團總召傅崐萁也被罷團列入第一波罷免對象，傅崐萁今天回應批評賴清德、柯建銘聯手推動大罷免，試圖用霸道極權手段打壓國民黨區域立委，是反民主的操作，深表遺憾，全黨都會勇敢面對。

傅崐萁表示，賴清德總統與民進黨立院黨團總召柯建銘聯手推動全國性的大罷免潮，試圖打壓所有41席的國民黨區域立委，要摧毀台灣民主價值與監督的力量，讓民進黨可以繼續無止境的貪汙腐敗，魚肉台灣人民而無所忌憚。

他說，今年審查總預算可以看到，台灣GDP的成長幅度只有3%，卻向全國人民索取增加近10%超額的總預算，不只浮編浪費民脂民膏，更有大幅的綁椿給豢養的側翼，如黑熊學等，把人民的血汗錢拿去當買民團、攻擊在野黨的武器，搞亂整個台灣社會，製造人民衝突與對立，讓這一整年國家陷入黑暗的空轉。

對於審查中央政府總預算引起朝野攻防，傅崐萁強調，114年度歲入共編列3兆1534億元，比113年度增4282億元，增幅15.7%，114年度歲出編列3兆1325億元，較113年度增2806 億元，約增9.8%，「全體納稅人薪水有增加10%嗎？」，且扣掉挹注台電1000億元，刪除1075億元，總預算還是比去年預算多1731億元，就算納入台電千億元共刪2075億元，績預算也比去年多731億元，去年總統府還可以送禮盒禮金，今年都不能致贈員工了嗎？根本就是肥綠政府、瘦小老百姓，中央政府在騙誰呢？