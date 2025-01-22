謝長廷曾因總預算案覆議失敗下台 王鴻薇：卓榮泰做得到？

立法院昨天三讀通過114年中央政府總預算案，大砍2075億元，賴清德總統昨表示，完全無法接受，會請行政院儘速盤點窒礙難行之處，行政院官員則說覆議是選項之一。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，總統府資政謝長廷擔任行政院長時，曾因總預算案覆議失敗下台，行政院長卓榮泰做不做得到？

王鴻薇表示，過去謝長廷擔任行政院長時，曾針對總預算案提出覆議，但謝長廷在覆議不成後下台以示負責，當時民進黨執政還有自己的風骨，但現在的卓內閣把覆議當成家常便飯，覆議不成唾面自乾，當沒事一樣。

王鴻薇說，覆議依法是行政院的權力，但過去的案例是，謝長廷覆議不成下台負責，而卓榮泰當年在謝長廷內閣擔任行政院秘書長。如果謝長廷做得到，請問卓榮泰做不做得到？

另外，有關民進黨立院黨團總召柯建銘稱他不會讓總預算案送出立法院，王鴻薇說，審查總預算不是今年才有，他們依循過往程序，今年比較不同的是，本來應該進行朝野協商，但柯建銘一個人廢話好幾個小時，整個都破壞了，所以唯一沒有完成的是進行實質的朝野協商，可是這樣就違憲嗎？

王鴻薇強調，如果立法院送不出總預算案審查結果才叫違憲，立法院依照憲法賦予的權利義務來審查預算，「違不違憲不是柯建銘說的算」。