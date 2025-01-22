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總統府員工春節禮金沒了 藍委批：公關費等可流用卻欺負基層

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對媒體稱總統府國務機要費遭刪減、凍結，原訂發放的春節禮金因無財源支應而無法發放。國民黨立委王鴻薇批，完全是拿基層勒索，為什麼不先刪他們自己？圖／聯合報資料照片
針對媒體稱總統府國務機要費遭刪減、凍結，原訂發放的春節禮金因無財源支應而無法發放。國民黨立委王鴻薇批，完全是拿基層勒索，為什麼不先刪他們自己？圖／聯合報資料照片

有媒體報導稱，總統府秘書長潘孟安今日發出內部致歉信，因立法院全數刪減或凍結「國務機要費」3千萬元，原訂發放給總統府員工的春節禮金因無財源支應而無法發放。藍委齊批拿基層勒索，國民黨立委王鴻薇說，為什麼不先刪他們自己，拿基層當鬥爭工具。

王鴻薇說，這完全是拿基層勒索，笑死人，「為什麼不先刪他們自己？他們自己買東西送人家，為什麼要刪這些基層的？」民進黨就是這樣，沒有國務機要費，總統府沒有其他的特支費、公關費用嗎？沒有其他業務費嗎？這些費用都可以流用。總統府帶頭欺負基層，把基層當鬥爭工具，鬥爭在野黨。

國民黨立委賴士葆說，「拿小事勒索我們，什麼事情都怪我們」，國務機要費也沒有全部刪掉，也有凍結的部分，不是沒有錢，隨便亂講。總統府辦公費用那麼多，30%都可以流用，也可以自行調整科目。

賴士葆批，這是故意的政治操作，累積外界對於在野黨刪減預算的不滿，提高罷免仇恨值，嘴上說不要罷免，背後真正操控者是賴清德總統，罷免在野黨立委。藉著在野黨刪減國務機要費，不發某些獎金，再歸責在野黨，怎麼會有這樣的總統，格調太低。

總統府秘書長潘孟安。圖／聯合報資料照片
總統府秘書長潘孟安。圖／聯合報資料照片

國務機要費 總統府 罷免

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