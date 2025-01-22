預算被刪部會不先溝通 賴士葆：事後轟在野配合大罷免

立法院大刪今年度總預算2075億元，行政單位紛紛事後發新聞稿回擊，不少在野黨立委看了不解，部會首長事前不來溝通，事後才發新聞稿砲轟。國民黨立委賴士葆就點名，經濟部長郭智輝知道補助台電款要被砍，卻完全未來溝通，不少部會溝通完還發新聞稿砲轟在野黨，顯然就是要配合大罷免。

賴士葆表示，在立法院審查總預算前，部會相關的副首長或首長是有來他辦公室或打電話協調預算，可是當整個預算三讀之後還是配合行政院抹黑造謠，很多案他們來協調的時候都同意，可是三讀以後他們還是對外砲轟在野黨。他質疑，恐就是要配合執政黨發起罷免在野立委的活動。

賴士葆提到，最扯的是經濟部長郭智輝從來都不露臉，郭智輝明知1000億的補助非常重要，畢竟郭智輝接受他質詢的時候，吊兒郎當的說如果補助，就去發行台電的公司債去借錢。如果要細數官員的傲慢，郭智輝應該名列前茅，或許郭智輝認為只要跟在野黨立委有對著幹，就可以確保官位，即便出賣靈魂也在所不惜！

國民黨立委牛煦庭表示，其實部會官員都有來溝通，警政署就來找他好幾次，討論打詐影片的相關配套，所以他們也按照協商的結果調整減列和凍結的金額；行政院性平預算，性平處也去找內委會召委徐欣瑩溝通，也達成了共識。

牛煦庭也說，假訊息滿天飛，但溝通是常態，完全不來溝通的，不知道是對預算沒想法？還是不屑國會的監督？還是鐵了心要配合執政黨的造謠攻勢？相關單位遲早有一天要說清楚的。

一名部會國會聯絡人說，今年行政院、主計總處仍有下達指示，部會官員要盡量溝通，但過去立法院審查預算時，部會官員與在野黨立委溝通後，幾乎都會撤案或改提主決議，但今年明顯效果比較差，而且在統刪部分如文宣費、特別費等，幾乎各部會也是三讀後才知道。

不過部會國會聯絡人說，立法院刪除首長特別費，與他們基層公務員業務都無關，而立院刪除出國補助費，其實若真的有防疫需要必須緊急出國，都可以另外編列專案計畫或預備金，立院砍預算倒不會讓政府無法運作。