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國務機要費遭刪凍 總統府員工、弱勢團體春節贈禮落空
立法院昨三讀通過今年度總預算案，總統府國務機要費3000萬元遭全數刪除與凍結。據了解，總統府員工今收到秘書長潘孟安的內部信，原訂今年將發放給府內員工的春節禮金無財源支應，因為國務機要費遭刪除凍結，無法發放，盼同仁見諒。
總統府發言人郭雅慧日前指出，總統府國務機要費3000萬元預算，過去11年來無論藍綠誰當總統，不曾被刪減，這次刪除2000萬元、凍結1000萬元，會造成後續使用上的困難。國務機要費不是用在總統身上，其中六成是用在慰勞辛苦的軍警，另外四成是用於弱勢社福團體，預算遭刪減凍結，勢必會對總統府日常的運作造成一定的影響。
據了解，潘孟安今發給總統府員工內部信，指出因為國務機要費遭刪除與凍結，原訂發放的春節禮金無財源支應，無法發放。
總統府內知情人士指出，除了春節禮金包括春節禮盒也臨時喊卡。員工有無收到禮品是其次，重要的是過去總統府購置節慶禮盒，大多都是向社會弱勢團體購買，例如自閉症、喜憨兒、身心障礙等各庇護工場，最重要的是做公益，但現在因為預算遭刪凍，連帶影響公務機關做公益。
另據了解，國務機要費遭刪除凍結，除了總統府員工春節禮金禮品落空，還連帶影響平常執行勤務的憲兵211營、332營，甚至北市中正一、二分局。此外，府方長年以來，也會以國務機要費預算支應，贈禮給偏鄉部落小學，老人福利機構、兒童及少年安置機構、身心障礙福利機構，現在也確定取消。
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