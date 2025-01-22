快訊

LINE免費貼圖13款！蛇年新春吉祥話爆量 「情緒價值」情勒哏圖全都有

日本橫濱王牌左投東克樹驚傳婚外情！對象竟是25歲AV女優

1500元「吉伊卡哇招財公仔」5月才到貨…預購1分鐘秒殺！網氣炸廠商曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

大刪總預算影響施政？馬文君揭實情：別讓假訊息魚目混珠

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君指這次中央政府總預算審查，綠營官員、民代、名嘴提供資訊不符事實，甚至
立委馬文君指這次中央政府總預算審查，綠營官員、民代、名嘴提供資訊不符事實，甚至

今年度中央政府總預算，行政院編列3兆1324億元，立法院刪除2075億元。立委馬文君說，2兆9248億元，仍是中華民國史上最高額的年度總預算。對於國防預算，她認為還是妥協、折衷太多，但這就是民主，沒有誰一定是全對，總要追求最大公約數。

馬文君說，中央政府總預算刪減，引起社會各界討論。但有幾筆預算，民進黨公職、民代和側翼名嘴造勢，似是而非。她認為必須澄清，讓國民知道政府預算編列和立法院審查後實際狀況。

一、刪除潛艦預算20億？馬文君說，這是根據國防部長顧立雄主張，SAT海測後才會動支，故凍結50%，並未刪減。

二、刪減打詐預算2億元？實際僅刪除4000萬元。

三、刪減警政消防預算？僅凍結30%，並未刪減，待警政消防專案報告後，即可動支。

四、全數刪減性平預算1627萬元？實際僅刪減150萬。

五、刪減大港開唱補助600萬元？根本未列院會表決項目。

六、全數刪除嘉義無人機研發產業園區預算？僅凍結30%，應交由經濟部管理，而非中科院。

七、 節能家電補助刪除100億元？實際未列院會表決項目。

八、老農福利津貼申領及核發，飼料或飼料添加物查驗刪到僅剩1元？馬文君說，這是假訊息，根本沒有刪老農津貼及飼料查驗提案。

九、 刪減發票給獎預算？發票獎金由營業稅收入的3%支應，法定預算不能刪除。

十、新青安優貸刪除3000億元？馬文君說，這也是假訊息，根本沒有此提案。

十一、 刪減選手出國訓練費用？僅刪官員福利，選手權益不受影響。

十二、青年團體補助凍結7000萬元？凍結並非刪除，解凍後補助不變。

十三、凍結藝文創作補助20億元？凍結並非刪除，解凍後補助不變。

十四、刪除公視23億元？僅刪除1%，2300萬元。

十五、凍結中研院科研人才培育50億元？僅凍結30%，未刪除人事費用。

十六、交通部公路公共運輸發展計畫，凍結50%經費？根本未列院會表決項目。

十七、數發部刪預算後不能上網買車票、網路報稅？假訊息。

十八、 數發部資通安全防禦刪12.7億元？根本未列院會表決項目

十九、 刪除NCC業務費，新iPhone無法上市？ 假訊息。

廿、衛福部媒體宣傳費遭全數刪除？實際刪除60%。

廿一、刪除兒童優化醫療114億？假訊息，根本沒有這筆預算。

廿二、刪光監察院業務費，政治獻金審查恐停擺？刪除50%，並凍結30%。

馬文君強調，她曾向鄉親承諾，會積極推動國土法展延，軍公教權益，並爭取南投地方建設，也會嚴格把關預算，看緊人民荷包。她自認都有繳出成績，對於審查預算的結果，她可接受，但不滿意。

假訊息 飼料 馬文君

延伸閱讀

罷免潮燒向南投 民團出招「去游」、「驅馬」開罷2藍委

陸開放團客提三訴求 馬文君：我方也能提要求 別因政治又中斷

劍龍級性能提升今年將展開第二艘工程 戰系進度遭質疑

潛艦預算凍結 立委：台積電產品也需驗證後才會量產

相關新聞

預算被刪部會不先溝通 賴士葆：事後轟在野配合大罷免

立法院大刪今年度總預算2075億元，行政單位紛紛事後發新聞稿回擊，不少在野黨立委看了不解，部會首長事前不來溝通，事後才發...

大刪總預算影響施政？馬文君揭實情：別讓假訊息魚目混珠

今年度中央政府總預算，行政院編列3兆1324億元，立法院刪除2075億元。立委馬文君說，2兆9248億元，仍是中華民國史...

洪一中轟藍白刪體育預算「非壞即笨」 名嘴舉數據：被假新聞帶風向了

黃揚明表示，原來體育署被刪11億，是《三立新聞》將統刪出國旅費、訓練費的15％，用體育署年度預算全額計算的結果，根本是假新聞。他澄清，實際上，體育署今年出國旅費的預算編列為70.8萬元、教育訓練費45萬元，統刪15％，其實是砍17萬多元，但這些出國旅費預算、教育訓練費都是用來為公務員和官員使用，與選手並無關聯，居然連總教練洪一中和一堆新聞媒體全被假新聞帶風向。

謝長廷曾因總預算案覆議失敗下台 王鴻薇：卓榮泰做得到？

立法院昨天三讀通過114年中央政府總預算案，大砍2075億元，賴清德總統昨表示，完全無法接受，會請行政院儘速盤點窒礙難行...

總統府員工春節禮金沒了 藍委批：公關費等可流用卻欺負基層

有媒體報導稱，總統府秘書長潘孟安今日發出內部致歉信，因立法院全數刪減或凍結「國務機要費」3千萬元，原訂發放給總統府員工的...

國務機要費遭刪凍 總統府員工、弱勢團體春節贈禮落空

立法院昨三讀通過今年度總預算案，總統府國務機要費3000萬元遭全數刪除與凍結。據了解，總統府員工今收到秘書長潘孟安的內部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。