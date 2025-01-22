大刪總預算影響施政？馬文君揭實情：別讓假訊息魚目混珠

今年度中央政府總預算，行政院編列3兆1324億元，立法院刪除2075億元。立委馬文君說，2兆9248億元，仍是中華民國史上最高額的年度總預算。對於國防預算，她認為還是妥協、折衷太多，但這就是民主，沒有誰一定是全對，總要追求最大公約數。

馬文君說，中央政府總預算刪減，引起社會各界討論。但有幾筆預算，民進黨公職、民代和側翼名嘴造勢，似是而非。她認為必須澄清，讓國民知道政府預算編列和立法院審查後實際狀況。

一、刪除潛艦預算20億？馬文君說，這是根據國防部長顧立雄主張，SAT海測後才會動支，故凍結50%，並未刪減。

二、刪減打詐預算2億元？實際僅刪除4000萬元。

三、刪減警政消防預算？僅凍結30%，並未刪減，待警政消防專案報告後，即可動支。

四、全數刪減性平預算1627萬元？實際僅刪減150萬。

五、刪減大港開唱補助600萬元？根本未列院會表決項目。

六、全數刪除嘉義無人機研發產業園區預算？僅凍結30%，應交由經濟部管理，而非中科院。

七、 節能家電補助刪除100億元？實際未列院會表決項目。

八、老農福利津貼申領及核發，飼料或飼料添加物查驗刪到僅剩1元？馬文君說，這是假訊息，根本沒有刪老農津貼及飼料查驗提案。

九、 刪減發票給獎預算？發票獎金由營業稅收入的3%支應，法定預算不能刪除。

十、新青安優貸刪除3000億元？馬文君說，這也是假訊息，根本沒有此提案。

十一、 刪減選手出國訓練費用？僅刪官員福利，選手權益不受影響。

十二、青年團體補助凍結7000萬元？凍結並非刪除，解凍後補助不變。

十三、凍結藝文創作補助20億元？凍結並非刪除，解凍後補助不變。

十四、刪除公視23億元？僅刪除1%，2300萬元。

十五、凍結中研院科研人才培育50億元？僅凍結30%，未刪除人事費用。

十六、交通部公路公共運輸發展計畫，凍結50%經費？根本未列院會表決項目。

十七、數發部刪預算後不能上網買車票、網路報稅？假訊息。

十八、 數發部資通安全防禦刪12.7億元？根本未列院會表決項目

十九、 刪除NCC業務費，新iPhone無法上市？ 假訊息。

廿、衛福部媒體宣傳費遭全數刪除？實際刪除60%。

廿一、刪除兒童優化醫療114億？假訊息，根本沒有這筆預算。

廿二、刪光監察院業務費，政治獻金審查恐停擺？刪除50%，並凍結30%。

馬文君強調，她曾向鄉親承諾，會積極推動國土法展延，軍公教權益，並爭取南投地方建設，也會嚴格把關預算，看緊人民荷包。她自認都有繳出成績，對於審查預算的結果，她可接受，但不滿意。