教育部業務費凍結25% 教長鄭英耀：望年後早日解凍

114年教育部主管公務預算案3623億元，教育部長鄭英耀今天上午受訪時表示，114年教育部經常業務費一項凍結25%，可能影響如約聘僱人力等薪資，希望於年後早日解凍。

教育部今天上午舉行國立大學新任、卸任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮。鄭英耀受訪時指出，教育部目前正執行多項政策，如零到六歲國家養等，政策經費感謝立法委員支持；但經常業務費一項遭凍結25%，恐影響政策人力支援、行政營運等。

鄭英耀說，尤其約聘僱人力薪資亦包含在內，若比照去年凍至年底，恐不利營運。希望於農曆年後早日解凍，讓台灣的教育推動更順利，以利培育更多、更好的人才。

國立中央大學卸任校長周景揚、新任校長蕭述三今也出席典禮，周景揚受訪時指出，今年教育部受刪除的經費一項倒是還好，對國立大學而言，高教深耕計畫非常重要， 若真的短缺，對學校傷害會非常大。